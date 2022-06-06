https://arabic.sputniknews.com/20220606/حزب-الله-ينتظر-إشارة-من-الدولة-لاستخدام-القوة-إذا-انتهكت-إسرائيل-حقوق-لبنان-البحرية-1063187363.html

"حزب الله" ينتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت إسرائيل حقوق لبنان البحرية

"حزب الله" ينتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت إسرائيل حقوق لبنان البحرية

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T16:24+0000

2022-06-06T16:24+0000

2022-06-06T16:53+0000

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جاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم، التي أدلى بها في مقابلة مع "رويترز" بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة "إنرجيان"، ومقرها لندن، قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل من حقل يدعى كاريش، تقول إسرائيل إنه جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة.كان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد حذرا إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية، وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.وقال "حزب الله"، الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية.وأضاف: "المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا ؟".

https://arabic.sputniknews.com/20220606/هل-تقع-مواجهة-عسكرية-بسبب-تنقيب-إسرائيل-عن-الغاز-في-المناطق-المتنازع-عليها-مع-لبنان؟-1063185153.html

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