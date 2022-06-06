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https://arabic.sputniknews.com/20220606/حملة-صليبية-عالميةخبير-أمريكي-يكشف-أسوء-سيناريو-لتطور-الوضع-في-أوكرانيا-1063148584.html
"حملة صليبية عالمية"...خبير أمريكي يكشف أسوء سيناريو لتطور الوضع في أوكرانيا
"حملة صليبية عالمية"...خبير أمريكي يكشف أسوء سيناريو لتطور الوضع في أوكرانيا
صرح خبير سياسي أمريكي أن التورط المفرط للولايات المتحدة الأمريكية في الوضع الأوكراني يهدد بالتصعيد لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T05:29+0000
2022-06-06T05:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكد أناتول ليفن، في مقال نشر في Atlantic، بأن المساعدات المالية والاقتصادية الضخمة التي تقدمها واشنطن حاليا لكييف، فضلا عن توريد الأسلحة الثقيلة والحديثة، قد تنذر بالتصعيد وتحوله لمواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.وأشار إلى بداية المواجهة الجيوسياسية بين الولايات والاتحاد السوفيتي في منتصف القرن العشرين، عندما انجرفت واشنطن إلى عدة صراعات بسبب الرغبة المفرطة في مقاومة موسكو، مؤكدا أنه نتيجة لذلك، عانت الولايات المتحدة نفسها من مثل هذا الضرر الذي لم تستطع التعافي منه، محذرا في الوقت ذاته من تكرار أخطاء الحرب الباردة.وبحسب رأيه، فإن الوضع الذي قد تجد الولايات المتحدة نفسها راغبة ببدء "حرب باردة جديدة" ضد روسيا، سيكون مخالفا للمصالح الوطنية لواشنطن.
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الولايات المتحدة الأمريكية

"حملة صليبية عالمية"...خبير أمريكي يكشف أسوء سيناريو لتطور الوضع في أوكرانيا

05:29 GMT 06.06.2022
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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صرح خبير سياسي أمريكي أن التورط المفرط للولايات المتحدة الأمريكية في الوضع الأوكراني يهدد بالتصعيد لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وأكد أناتول ليفن، في مقال نشر في Atlantic، بأن المساعدات المالية والاقتصادية الضخمة التي تقدمها واشنطن حاليا لكييف، فضلا عن توريد الأسلحة الثقيلة والحديثة، قد تنذر بالتصعيد وتحوله لمواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الخبير: "أسوء سيناريو سيكون تحول الصراع في أوكرانيا إلى بداية حملة صليبية عالمية أخرى".

وأشار إلى بداية المواجهة الجيوسياسية بين الولايات والاتحاد السوفيتي في منتصف القرن العشرين، عندما انجرفت واشنطن إلى عدة صراعات بسبب الرغبة المفرطة في مقاومة موسكو، مؤكدا أنه نتيجة لذلك، عانت الولايات المتحدة نفسها من مثل هذا الضرر الذي لم تستطع التعافي منه، محذرا في الوقت ذاته من تكرار أخطاء الحرب الباردة.
وبحسب رأيه، فإن الوضع الذي قد تجد الولايات المتحدة نفسها راغبة ببدء "حرب باردة جديدة" ضد روسيا، سيكون مخالفا للمصالح الوطنية لواشنطن.
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