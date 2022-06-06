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https://arabic.sputniknews.com/20220606/دبي-تبيع-حصصا-في-بعض-أفضل-أصولها-التجارية-لخفض-الديون-1063187743.html
دبي تبيع حصصا في بعض أفضل أصولها التجارية لخفض الديون
دبي تبيع حصصا في بعض أفضل أصولها التجارية لخفض الديون
قررت دبي بيع حصص في بعض أصولها الأكثر قيمة، بما في ذلك الميناء الذي ساعد في تحويل المدينة إلى مركز تجاري عالمي، إلى صندوق كندي، حيث تسعى الإمارة للتخفيف من... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T16:33+0000
2022-06-06T16:33+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وافق صندوق "كايسي ديبويت إي بلسمينت دو كوبيك" على استثمار 5 مليارات دولار في أكبر ميناء في الشرق الأوسط ومنطقتين صناعيتين، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ" عن بيان للصندوق.ستتاح الفرصة للمستثمرين الآخرين على المدى الطويل للحصول على حصص إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام، بحسب الوكالة.وبموجب الاتفاقية، سيستثمر صندوق المعاشات التقاعدية في مونتريال 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي ومنتزه الصناعات الوطنية من خلال مشروع مشترك جديد يمتلك فيه حصة تبلغ نحو 22%، والباقي من الصفقة التي يتم تمويلها عن طريق الديون.تقوم موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة باستكشاف بيع حصص في أصول معينة حيث تعمل الإمارة على تقليل تراكم الديون التي ساعدت في تمويل نمو المدينة. أعادت الإمارة "موانئ دبي العالمية" إلى شركة خاصة أوائل عام 2020 للمساعدة على إدارة قروضها بشكل أفضل.من جانبه قال الرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم في البيان إن الصفقة "تحقق هدفنا المتمثل في خفض صافي الرافعة المالية لـ"موانئ دبي العالمية" إلى أقل من 4 أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد

دبي تبيع حصصا في بعض أفضل أصولها التجارية لخفض الديون

16:33 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالأمير وليام يزور ميناء جبل علي
الأمير وليام يزور ميناء جبل علي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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قررت دبي بيع حصص في بعض أصولها الأكثر قيمة، بما في ذلك الميناء الذي ساعد في تحويل المدينة إلى مركز تجاري عالمي، إلى صندوق كندي، حيث تسعى الإمارة للتخفيف من أعباء ديونها.
وافق صندوق "كايسي ديبويت إي بلسمينت دو كوبيك" على استثمار 5 مليارات دولار في أكبر ميناء في الشرق الأوسط ومنطقتين صناعيتين، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ" عن بيان للصندوق.
ستتاح الفرصة للمستثمرين الآخرين على المدى الطويل للحصول على حصص إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام، بحسب الوكالة.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ينظر إلى الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إلى اليسار بينما يجلس بجانبه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
السعودية تشتري حصة كبيرة في بنك أردني
أمس, 09:45 GMT
وبموجب الاتفاقية، سيستثمر صندوق المعاشات التقاعدية في مونتريال 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي ومنتزه الصناعات الوطنية من خلال مشروع مشترك جديد يمتلك فيه حصة تبلغ نحو 22%، والباقي من الصفقة التي يتم تمويلها عن طريق الديون.
تقوم موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة باستكشاف بيع حصص في أصول معينة حيث تعمل الإمارة على تقليل تراكم الديون التي ساعدت في تمويل نمو المدينة. أعادت الإمارة "موانئ دبي العالمية" إلى شركة خاصة أوائل عام 2020 للمساعدة على إدارة قروضها بشكل أفضل.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم في البيان إن الصفقة "تحقق هدفنا المتمثل في خفض صافي الرافعة المالية لـ"موانئ دبي العالمية" إلى أقل من 4 أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك".
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