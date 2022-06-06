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https://arabic.sputniknews.com/20220606/دراسة-الوقوف-على-الأقدام-أثناء-اجتماعات-العمل-يزيد-الإنتاجية-1063174572.html
دراسة: الوقوف على الأقدام أثناء اجتماعات العمل يزيد الإنتاجية
دراسة: الوقوف على الأقدام أثناء اجتماعات العمل يزيد الإنتاجية
كشفت دراسة حديثة أن الوقوف على الأقدام أثناء عقد اجتماعات العمل يعتبر سببا لزيادة الإنتاجية المرجوة من تلك الاجتماعات. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:30+0000
2022-06-06T12:30+0000
مجتمع
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ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية دراسة أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية، أفادت بأن الوقوف أثناء الاجتماعات ينطوي على فوائد عديدة، حيث يساعد الوقوف على ضمان تفاعل نشط بين المجتمعين، كما يزيد تركيزهم مما يجعلهم أكثر إبداعا.وأجرى الباحثون الأمريكيون هذه الدراسة من خلال إشراك عدة مجموعات من زملاء العمل في وقت واحد لمدة 30 دقيقة لعقد اجتماعات وضعوا أجسادهم خلالها تحت الاختبار.عمد الباحثون إلى قياس ردود الفعل الجسدية للمشاركين من خلال استخدام أجهزة استشعار دقيقة قادرة على اكتشاف "الاستثارة الفسيولوجية" لدى المشاركين.وسلطت الدراسة أيضا الضوء على الضرر الناجم عن نمط الحياة المفرط في الخمول والكسل، وكشفت عن ما لذلك النمط من آثار سلبية على كل من الصحة والإنتاجية.واختتم الباحثون دراستهم بالتوصية بإعادة التفكير في شكل أماكن العمل، حيث دعوا أولا وقبل كل شيء، إلى إزالة الكراسي من غرف الاجتماعات.
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مجتمع

دراسة: الوقوف على الأقدام أثناء اجتماعات العمل يزيد الإنتاجية

12:30 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour بدء اجتماع الهيئتين التنسيقيتين الروسية السورية حول عودة اللاجئين، دمشق، سوريا 16 نوفمبر 2021
 بدء اجتماع الهيئتين التنسيقيتين الروسية السورية حول عودة اللاجئين، دمشق، سوريا 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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كشفت دراسة حديثة أن الوقوف على الأقدام أثناء عقد اجتماعات العمل يعتبر سببا لزيادة الإنتاجية المرجوة من تلك الاجتماعات.
ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية دراسة أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية، أفادت بأن الوقوف أثناء الاجتماعات ينطوي على فوائد عديدة، حيث يساعد الوقوف على ضمان تفاعل نشط بين المجتمعين، كما يزيد تركيزهم مما يجعلهم أكثر إبداعا.
وأجرى الباحثون الأمريكيون هذه الدراسة من خلال إشراك عدة مجموعات من زملاء العمل في وقت واحد لمدة 30 دقيقة لعقد اجتماعات وضعوا أجسادهم خلالها تحت الاختبار.
عمد الباحثون إلى قياس ردود الفعل الجسدية للمشاركين من خلال استخدام أجهزة استشعار دقيقة قادرة على اكتشاف "الاستثارة الفسيولوجية" لدى المشاركين.

خلص الباحثون إلى أن أولئك الذين اجتمعوا في غرف دون كراسي ظلوا أكثر يقظة ونشاطًا من أولئك الذين جلسوا في أثناء الاجتماع، كما كان الأشخاص الواقفون أيضًا أكثر ميلًا لمشاركة أفكارهم مما أدى إلى إنتاج مشاريع ذات جودة أفضل.

وسلطت الدراسة أيضا الضوء على الضرر الناجم عن نمط الحياة المفرط في الخمول والكسل، وكشفت عن ما لذلك النمط من آثار سلبية على كل من الصحة والإنتاجية.
واختتم الباحثون دراستهم بالتوصية بإعادة التفكير في شكل أماكن العمل، حيث دعوا أولا وقبل كل شيء، إلى إزالة الكراسي من غرف الاجتماعات.
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