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https://arabic.sputniknews.com/20220606/دراسة-65-من-مصابي-ما-بعد-كورونا-ما-زالوا-يعانون-الأعراض-لفترة-تزيد-عن-عام-1063150268.html
دراسة: 65% من مصابي "ما بعد كورونا" ما زالوا يعانون الأعراض لفترة تزيد عن عام
دراسة: 65% من مصابي "ما بعد كورونا" ما زالوا يعانون الأعراض لفترة تزيد عن عام
كشفت دراسة إسرائيلية أن 65% من الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض ما بعد كورونا مستمرون في المعاناة من نفس الأعراض حتى بعد عام ونصف العام من التعافي من المرض. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:15+0000
2022-06-06T07:15+0000
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وبحسب الدراسة التي نشرتها قناة "كان" الرسمية، صباح اليوم الاثنين، لا يزال نحو 65% من المتعافين الذين أبلغوا عن ثلاثة أعراض أو أكثر يبلغون عن نفس الأعراض بعد عام ونصف العام.قال الدكتور دان أويرو، كبير أطباء الأسرة بشركة مكابي للخدمات الصحية وهي واحدة من أربعة صناديق صحية عاملة في إسرائيل وهو أحد مؤلفي الدراسة إن النتائج فاجأت فريق البحث، حيث كان من المفترض أن التعافي من كورونا سيكون أسرع.وفقا للبيانات المتراكمة حتى الآن في إسرائيل وحول العالم، فإن 10-5% من البالغين الذين تعافوا من كورونا قد يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا.وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السكان في إسرائيل أصيبوا بكورونا. وبحسب هذا التقدير، فإن عدد مرضى ما بعد كورونا قد يصل إلى نحو 460 ألف شخص.وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السكان في إسرائيل أصيبوا بكورونا. وبحسب هذا التقدير فإن عدد مرضى ما بعد كورونا قد يصل إلى نحو 460 ألف شخص.ا على الأقل أو أكثر من التعافي.كانت الأعراض الأكثر شيوعا هي اضطراب الذاكرة أو التركيز وآلام العضلات وقلة حاسة التذوق والشم والصداع.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/متلازمة-ما-بعد-كورونا-أمراض-مزمنة-لا-يمكن-علاجها-وتبقى-إلى-الأبد-1059791801.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, فيروس كورونا

دراسة: 65% من مصابي "ما بعد كورونا" ما زالوا يعانون الأعراض لفترة تزيد عن عام

07:15 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunandأشخاص يرتدون زي "ليغو" يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021
أشخاص يرتدون زي ليغو يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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كشفت دراسة إسرائيلية أن 65% من الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض ما بعد كورونا مستمرون في المعاناة من نفس الأعراض حتى بعد عام ونصف العام من التعافي من المرض.
وبحسب الدراسة التي نشرتها قناة "كان" الرسمية، صباح اليوم الاثنين، لا يزال نحو 65% من المتعافين الذين أبلغوا عن ثلاثة أعراض أو أكثر يبلغون عن نفس الأعراض بعد عام ونصف العام.
قال الدكتور دان أويرو، كبير أطباء الأسرة بشركة مكابي للخدمات الصحية وهي واحدة من أربعة صناديق صحية عاملة في إسرائيل وهو أحد مؤلفي الدراسة إن النتائج فاجأت فريق البحث، حيث كان من المفترض أن التعافي من كورونا سيكون أسرع.
وفقا للبيانات المتراكمة حتى الآن في إسرائيل وحول العالم، فإن 10-5% من البالغين الذين تعافوا من كورونا قد يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا.
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
متلازمة ما بعد كورونا.. أمراض مزمنة لا يمكن علاجها وتبقى إلى الأبد
12 مارس, 08:34 GMT
وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السكان في إسرائيل أصيبوا بكورونا. وبحسب هذا التقدير، فإن عدد مرضى ما بعد كورونا قد يصل إلى نحو 460 ألف شخص.
وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السكان في إسرائيل أصيبوا بكورونا. وبحسب هذا التقدير فإن عدد مرضى ما بعد كورونا قد يصل إلى نحو 460 ألف شخص.ا على الأقل أو أكثر من التعافي.
كانت الأعراض الأكثر شيوعا هي اضطراب الذاكرة أو التركيز وآلام العضلات وقلة حاسة التذوق والشم والصداع.
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