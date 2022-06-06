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https://arabic.sputniknews.com/20220606/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-أضرمت-النيران-في-أطنان-من-الحبوب-خلال-انسحابها-من-ميناء-ماريوبول-فيديو-1063147097.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية أضرمت النيران في أطنان من الحبوب خلال انسحابها من ميناء ماريوبول.. فيديو
دونيتسك: القوات الأوكرانية أضرمت النيران في أطنان من الحبوب خلال انسحابها من ميناء ماريوبول.. فيديو
أضرمت القوات الأوكرانية النار في أطنان من الحبوب في منشآت التخزين بميناء ماريوبول البحري، وفقا لـ يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T01:53+0000
2022-06-06T01:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال جاجين، "توجد كمية كبيرة من الحبوب في ميناء ماريوبول، وهي عبارة عن حبوب ذرة وقمح. وهي غير مناسبة للاستخدام مرة أخرى".وأضاف، "يرجع ذلك إلى حقيقة أن العدو (القوات الأوكرانية) عندما كان يتراجع أضرم النار في مخازن الحبوب بالميناء حتى لا تذهب هذه الحبوب إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، بحيث يكون من المستحيل استخدامها بأي شكل من الأشكال".وأضاف أن رجال الإطفاء عملوا على إخماد النيران لعدة أيام، ونتيجة لذلك فسدّت الحبوب بالكامل ولا يمكن حتى استخدامها كعلف للماشية.زار مراسلو وكالة "سبوتنيك" موقع تخزين الحبوب في ماريوبول، والذي يقال إن طاقته القصوى تبلغ 57000 طن، وأكدوا أن معظم القمح والذرة هناك الآن غير صالحة للاستخدام.
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أخبار أوكرانيا

دونيتسك: القوات الأوكرانية أضرمت النيران في أطنان من الحبوب خلال انسحابها من ميناء ماريوبول.. فيديو

01:53 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورميناء ماريوبول البحري
ميناء ماريوبول البحري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أضرمت القوات الأوكرانية النار في أطنان من الحبوب في منشآت التخزين بميناء ماريوبول البحري، وفقا لـ يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك".
وقال جاجين، "توجد كمية كبيرة من الحبوب في ميناء ماريوبول، وهي عبارة عن حبوب ذرة وقمح. وهي غير مناسبة للاستخدام مرة أخرى".
وأضاف، "يرجع ذلك إلى حقيقة أن العدو (القوات الأوكرانية) عندما كان يتراجع أضرم النار في مخازن الحبوب بالميناء حتى لا تذهب هذه الحبوب إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، بحيث يكون من المستحيل استخدامها بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن رجال الإطفاء عملوا على إخماد النيران لعدة أيام، ونتيجة لذلك فسدّت الحبوب بالكامل ولا يمكن حتى استخدامها كعلف للماشية.
زار مراسلو وكالة "سبوتنيك" موقع تخزين الحبوب في ماريوبول، والذي يقال إن طاقته القصوى تبلغ 57000 طن، وأكدوا أن معظم القمح والذرة هناك الآن غير صالحة للاستخدام.
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