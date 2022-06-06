https://arabic.sputniknews.com/20220606/رئيس-لجنة-الاستخبارات-في-النواب-الأمريكي-يعارض-زيارة-بايدن-للسعودية-1063167342.html

رئيس لجنة الاستخبارات في "النواب الأمريكي" يعارض زيارة بايدن للسعودية

رئيس لجنة الاستخبارات في "النواب الأمريكي" يعارض زيارة بايدن للسعودية

أعرب النائب الديمقراطي آدم شيف عن معارضته للزيارة المقرر أن يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T10:18+0000

2022-06-06T10:18+0000

2022-06-06T10:18+0000

العالم العربي

السعودية

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048853032_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_daf03b112bf0c7010d96239ae3e4b7f2.jpg

جاء ذلك خلال حديث أدلى به شيف لمحطة "سي بي إس"، قال خلاله إنه يجب على بايدن عدم زيارة السعودية أو لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبررا ذلك بأن المخابرات الأمريكية قالت عن ابن سلمان في وقت سابق، إنه وافق على اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.وأعرب النائب عن تفهمه لمسألة تأثير المملكة العربية السعودية على أسعار النفط، لكنه يرى أن هذا سبب كاف للتأقلم على الامتناع عن الاعتماد على النفط الأجنبي.وأضاف إنه إذا كان في مكان بايدن فلن يذهب إلى السعودية، وإذا اضطر للذهاب إلى هناك لسبب أو لآخر، فلن يلتقي بولي العهد، فهو يجب تجنبه، على حد قوله.وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد نشرت مقالا تحليليا كشفت فيه سبب تحول موقف الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن من السعودية، بعد الجفاء الذي شهدته علاقات البلدين إثر مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.يرى كاتبا المقال فيليسيا شوارتز وديريك بروير أن بايدن اضطر إلى إذابة الجليد مع السعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط، وعلى الرغم من تعهد بايدن عند ترشحه لرئاسة البلاد بمعاملة السعودية كدولة منبوذة بسبب حادث مقتل خاشقجي والحديث عن تورط مسؤولين سعوديين في الجريمة.واعتبر المقال الاجتماع المتوقع بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعد "منعطفا لرئيس أمريكي وصف المملكة بأنها منبوذة".ووسط الارتفاع في أسعار النفط والتضخم القياسي في الولايات المتحدة، اضطر بايدن لتغيير التوجه السياسي لبلاده، رغم أنه في وقت سابق، وصف المعركة بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية بأنها المبدأ المركزي لسياسته الخارجية، بحسب المقال.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, السعودية, أخبار العالم الآن