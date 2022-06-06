https://arabic.sputniknews.com/20220606/رجل-أعمال-بارز-الشركات-الكورية-الجنوبية-تنوي-التوسع-في-الأسواق-الروسية-1063168737.html
رجل أعمال بارز: الشركات الكورية الجنوبية تنوي التوسع في الأسواق الروسية
رجل أعمال بارز: الشركات الكورية الجنوبية تنوي التوسع في الأسواق الروسية
صرح كيم يون سيك، الرئيس التنفيذي لشركة البناء والتعدين الكورية الجنوبية "شيندونغ إيرنكوم" بأنه ليس لدى الشركات الكورية الجنوبية نية لمغادرة الأسواق الروسية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:08+0000
2022-06-06T11:08+0000
2022-06-06T11:08+0000
روسيا
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سبوتنيك. وأضاف كيم يون سيك خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، بأن شركات كوريا الجنوبية تفكر في فرص التوسع في السوق الروسية من خلال الاستحواذ على الشركات الأمريكية واليابانية التي غادرت البلاد.وأضاف رجل الأعمال أن الشركات الكورية الجنوبية ترغب أيضًا في شراء شركات الطاقة اليابانية في جزيرة سخالين الروسية لتحويلها إلى شركات تنتج الطاقة النظيفة.يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية إلى روسيا كانت قد انخفضت بنسبة 71% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، و56% في مارس/ آذار.في السياق ذاته، زادت الواردات الكورية من روسيا بنسبة 44% في مارس و8% في أبريل/ نيسان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل 2022، فيما بلغت التجارة بين البلدين 9.3 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام الماضي، وذلك بعدما تجاوزت التجارة بين موسكو وسيئول 27 مليار دولار في عام 2021.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
رجل أعمال بارز: الشركات الكورية الجنوبية تنوي التوسع في الأسواق الروسية
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صرح كيم يون سيك، الرئيس التنفيذي لشركة البناء والتعدين الكورية الجنوبية "شيندونغ إيرنكوم" بأنه ليس لدى الشركات الكورية الجنوبية نية لمغادرة الأسواق الروسية.
سبوتنيك
. وأضاف كيم يون سيك خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، بأن شركات كوريا الجنوبية تفكر في فرص التوسع في السوق الروسية من خلال الاستحواذ على الشركات الأمريكية واليابانية التي غادرت البلاد.
وأوضح كيم يون سيك، وهو أيضا الرئيس الفخري لاتحاد رجال الأعمال الكوريين، أن شركات بلاده التي دخلت السوق الروسية، مثل "لوت" و"هيونداي" وغيرهما لا تفكر مطلقًا في وقف عملياتها في روسيا بل على العكس من ذلك.
وأضاف رجل الأعمال أن الشركات الكورية الجنوبية ترغب أيضًا في شراء شركات الطاقة اليابانية في جزيرة سخالين الروسية لتحويلها إلى شركات تنتج الطاقة النظيفة.
يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية إلى روسيا كانت قد انخفضت بنسبة 71% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، و56% في مارس/ آذار.
في السياق ذاته، زادت الواردات الكورية من روسيا بنسبة 44% في مارس و8% في أبريل/ نيسان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل 2022، فيما بلغت التجارة بين البلدين 9.3 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام الماضي، وذلك بعدما تجاوزت التجارة بين موسكو وسيئول 27 مليار دولار في عام 2021.