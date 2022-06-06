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روسيا تتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
روسيا تتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن روسيا لن تنفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:21+0000
2022-06-06T06:22+0000
روسيا
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وتتوقف روسيا عن تنفيذ قرارات هذه المحكمة بموجب قوانين يتوقع رئيس مجلس النواب صدورها في هذا الأسبوع.وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام أن روسيا لن تنفذ بموجب القوانين المتوقعة، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 مارس/آذار الماضي. أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 مارس، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها.وأشار فولودين إلى "أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلادنا في يد السياسيين الغربيين. وتناقضت بعض قراراتها مع دستور روسيا وقيمنا وتقاليدنا".
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روسيا

روسيا تتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

06:21 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 06:22 GMT 06.06.2022)
© Sputnik . Доминик Вомер / الذهاب إلى بنك الصورمبنى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ
مبنى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Доминик Вомер
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أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن روسيا لن تنفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتتوقف روسيا عن تنفيذ قرارات هذه المحكمة بموجب قوانين يتوقع رئيس مجلس النواب صدورها في هذا الأسبوع.
وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام أن روسيا لن تنفذ بموجب القوانين المتوقعة، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 مارس/آذار الماضي. أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 مارس، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها.
وأشار فولودين إلى "أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلادنا في يد السياسيين الغربيين. وتناقضت بعض قراراتها مع دستور روسيا وقيمنا وتقاليدنا".
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