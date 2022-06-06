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روسيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة
روسيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة
بحث السفير السوري لدى روسيا، الدكتور رياض حداد، مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قضايا التعاون القائم بين وزارتي الصحة في البلدين . 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:20+0000
2022-06-06T13:20+0000
روسيا
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، "أكد حداد خلال اللقاء أهمية الاجتماع الذي يأتي تحضيرا لزيارة وفد وزارة الصحة الروسية المرتقبة إلى سوريا من أجل التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والمعدات الطبية والتوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بمسائل تدريب وتأهيل الأطباء السوريين في روسيا". منوهاً بضرورة "تعزيز العلاقات الصحية والطبية بين البلدين الصديقين".بدوره قدم موراشكو الشكر على الدعم الذي قدمته سوريا لروسيا في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي جرت مؤخراً في البحرين مؤكداً "استعداد الجانب الروسي للارتقاء بمستوى العلاقات بين الوزارتين في البلدين وخاصة تزويد سورية بلقاحات ضد فيروس كورونا."
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روسيا, العالم العربي

روسيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة

13:20 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinovالسفير السوري لدى روسيا رياض حداد
السفير السوري لدى روسيا رياض حداد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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بحث السفير السوري لدى روسيا، الدكتور رياض حداد، مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قضايا التعاون القائم بين وزارتي الصحة في البلدين .
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، "أكد حداد خلال اللقاء أهمية الاجتماع الذي يأتي تحضيرا لزيارة وفد وزارة الصحة الروسية المرتقبة إلى سوريا من أجل التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والمعدات الطبية والتوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بمسائل تدريب وتأهيل الأطباء السوريين في روسيا". منوهاً بضرورة "تعزيز العلاقات الصحية والطبية بين البلدين الصديقين".
بدوره قدم موراشكو الشكر على الدعم الذي قدمته سوريا لروسيا في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي جرت مؤخراً في البحرين مؤكداً "استعداد الجانب الروسي للارتقاء بمستوى العلاقات بين الوزارتين في البلدين وخاصة تزويد سورية بلقاحات ضد فيروس كورونا."
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