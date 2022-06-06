https://arabic.sputniknews.com/20220606/زيلينسكي-أوكرانيا-غير-مستعدة-لتصدير-الحبوب-عبر-بيلاروسيا-1063186577.html
زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا
زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T16:07+0000
2022-06-06T16:07+0000
2022-06-06T16:13+0000
العالم
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ونقل موقع "إر بي كيه أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله: "يقترحون علينا الذهاب عبر بيلاروسيا بالسكك الحديدية [لتصدير الحبوب]. نحن نعرف الكمية. لكننا نعرف الهدف من هذا الاقتراح. نحن لسنا مستعدين إلى هذه الصيغة لمساعدة جيراننا "الودودين".وفي السياق قال زيلينسكي: الوضع الأكثر تهديدا للقوات الأوكرانية الآن في منطقة زابوروجي وفي اتجاه سيفيرودونتسك
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العالم
زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا
16:07 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 16:13 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا.
ونقل موقع "إر بي كيه أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله: "يقترحون علينا الذهاب عبر بيلاروسيا بالسكك الحديدية [لتصدير الحبوب]. نحن نعرف الكمية. لكننا نعرف الهدف من هذا الاقتراح. نحن لسنا مستعدين إلى هذه الصيغة لمساعدة جيراننا "الودودين".
وفي السياق قال زيلينسكي: الوضع الأكثر تهديدا للقوات الأوكرانية الآن في منطقة زابوروجي وفي اتجاه سيفيرودونتسك