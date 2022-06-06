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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220606/زيلينسكي-يخاف-من-القتل-سياسي-أوكراني-يشير-إلى-جهة-قد-تتسبب-في-قتله-1063148314.html
زيلينسكي يخاف من القتل... سياسي أوكراني يشير إلى جهة قد تتسبب في قتله
زيلينسكي يخاف من القتل... سياسي أوكراني يشير إلى جهة قد تتسبب في قتله
كشف السياسي الأوكراني إيليا كيفا الذي منعته السلطة الأوكرانية العليا من مواصلة عمله كعضو في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخاف من... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T04:46+0000
2022-06-06T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ولا يخشى زيلينسكي أن تقتله صواريخ القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، بل يخشى أن يتعرض لمحاولة اغتيال من قبل أشخاص يجب أن يهتموا بالمحافظة على سلامته.وقال كيفا عبر حسابه في تلغرام:
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يخاف من القتل... سياسي أوكراني يشير إلى جهة قد تتسبب في قتله

04:46 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشف السياسي الأوكراني إيليا كيفا الذي منعته السلطة الأوكرانية العليا من مواصلة عمله كعضو في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخاف من القتل. ولذلك فإنه أصدر، أمس (5/6/2022)، أوامره بتشديد حراسته.
ولا يخشى زيلينسكي أن تقتله صواريخ القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، بل يخشى أن يتعرض لمحاولة اغتيال من قبل أشخاص يجب أن يهتموا بالمحافظة على سلامته.
وقال كيفا عبر حسابه في تلغرام:
طالب زيلينسكي أمس بتعزيز الحراسات الخاصة به ليس بسبب الخوف من ضربات الصواريخ الروسية، فهو يخشى أن يغتاله عسكريون أوكرانيون. فقد كثر الحديث في صفوف قيادات القوات المسلحة الأوكرانية حول عدم كفاءة رئيس الجمهورية وقراراته المتهورة التي تؤدي إلى هلاك الجيش وأوكرانيا عامة. كما يخاف زيلينسكي أيضا أن تغتاله مخابرات الدول الحليفة التي بدأت تتحدث عن فشل وهزيمة أوكرانيا وحول ضرورة إنهاء الحرب. ويمكن أن تكون وفاة زيلينسكي الفجائية أسرع نهاية للحرب.
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Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:31 GMT
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