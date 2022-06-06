https://arabic.sputniknews.com/20220606/سورية-وإيران-توقعان-برنامجا-تنفيذيا-لمذكرة-التعاون-في-مجال-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-1063178868.html
سوريا وإيران توقعان وثيقة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
سوريا وإيران توقعان وثيقة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
وقعت سوريا وإيران على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في طهران خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:36+0000
2022-06-06T13:36+0000
2022-06-06T13:43+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
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وبموجب المذكرة التي وقع برنامجها التنفيذي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي، يتعاون الجانبان في مجال تبادل المنح والمقاعد الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" وتنظيم زيارات مشتركة للطلاب الجامعيين للمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والفنية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".ويتبادل الجانبان، وفق المذكرة، الباحثين والأساتذة في مجال التعليم الطبي لإجراء البحوث العلمية والطبية لمؤسسات التعليم العالي بما فيها المشافي التعليمية وكذلك تبادل الكتب والدوريات العلمية المحكمة والمعلومات والخبرات والتدريب في مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية المتطورة مثل الجراحة العصبية التنظيرية والجراحات العظمية والقلبية والنسائية وزراعة الكبد والعلوم الطبية الحيوية والخلايا الجذعية وتقانات الليزر وغيرها.حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني والوفد الإيراني المرافق للوزير، ومن الجانب السوري حضر معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمشق ومديرو عدد من المشافي الجامعية ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إيران
سوريا وإيران توقعان وثيقة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
13:36 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
وقعت سوريا وإيران على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في طهران خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعقد اتفاقيات توأمة مباشرة وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين.
وبموجب المذكرة التي وقع برنامجها التنفيذي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي، يتعاون الجانبان في مجال تبادل المنح والمقاعد الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" وتنظيم زيارات مشتركة للطلاب الجامعيين للمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والفنية، بحسب ما نقلت وكالة
الأنباء السورية "سانا".
ويتبادل الجانبان، وفق المذكرة، الباحثين والأساتذة في مجال التعليم الطبي لإجراء البحوث العلمية والطبية لمؤسسات التعليم العالي بما فيها المشافي التعليمية وكذلك تبادل الكتب والدوريات العلمية المحكمة والمعلومات والخبرات والتدريب في مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية المتطورة مثل الجراحة العصبية التنظيرية والجراحات العظمية والقلبية والنسائية وزراعة الكبد والعلوم الطبية الحيوية والخلايا الجذعية وتقانات الليزر وغيرها.
حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني والوفد الإيراني المرافق للوزير، ومن الجانب السوري حضر معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمشق ومديرو عدد من المشافي الجامعية ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة.