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https://arabic.sputniknews.com/20220606/شركات-بريطانية-تقلص-أسبوع-العمل-إلى-4-أيام-دون-خفض-رواتب-العاملين-1063178595.html
شركات بريطانية تقلص أسبوع العمل إلى 4 أيام دون خفض رواتب العاملين
شركات بريطانية تقلص أسبوع العمل إلى 4 أيام دون خفض رواتب العاملين
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن العشرات من الشركات في البلاد، بدأت في اختبار أسبوع عمل مدته 4 أيام بدلا من 5، مع عدم تخفيض رواتب الموظفين. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:32+0000
2022-06-06T13:32+0000
اقتصاد
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. تضمنت التجربة التي تستمر 6 أشهر عشرات الشركات في جميع أنواع الصناعات، بما في ذلك البنوك والضيافة وحتى استوديوهات الرسوم المتحركة، حسبما أفادت "سكاي نيوز".وأفادت الشبكة الإخبارية بأن أكثر من 3000 موظف سيستمرون في تلقي رواتب كاملة ومن المتوقع أن يحافظوا على أقصى إنتاجية.تأتي هذه التجربة نتيجة تعاون بين منظميها في مؤسسة "فور داي ويك غلوبال" و"فور داي ويك يو كيه"، مع مركز أبحاث "أوتونومي"، بالإضافة إلى باحثين من الجامعات لتقييم تأثير هذه التغييرات على الإنتاجية ورفاهية الموظفين والمساواة بين الجنسين.وقالت جولييت شور، أستاذة علم الاجتماع بكلية بوسطن والباحثة الرئيسية في البرنامج التجريبي: "يعتبر الأسبوع الذي يمتد لأربعة أيام بشكل عام سياسة توزيع أرباح ثلاثية، حيث يساعد الموظفين والشركات والمناخ، وجهودنا البحثية ستنقب في كل هذا".
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اقتصاد, بريطانيا

شركات بريطانية تقلص أسبوع العمل إلى 4 أيام دون خفض رواتب العاملين

13:32 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Alex McNaughtonجسر ويستمنسترفي لندن، إنجلترا
جسر ويستمنسترفي لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Alex McNaughton
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن العشرات من الشركات في البلاد، بدأت في اختبار أسبوع عمل مدته 4 أيام بدلا من 5، مع عدم تخفيض رواتب الموظفين.
موسكو - سبوتنيك. تضمنت التجربة التي تستمر 6 أشهر عشرات الشركات في جميع أنواع الصناعات، بما في ذلك البنوك والضيافة وحتى استوديوهات الرسوم المتحركة، حسبما أفادت "سكاي نيوز".
وأفادت الشبكة الإخبارية بأن أكثر من 3000 موظف سيستمرون في تلقي رواتب كاملة ومن المتوقع أن يحافظوا على أقصى إنتاجية.
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تأتي هذه التجربة نتيجة تعاون بين منظميها في مؤسسة "فور داي ويك غلوبال" و"فور داي ويك يو كيه"، مع مركز أبحاث "أوتونومي"، بالإضافة إلى باحثين من الجامعات لتقييم تأثير هذه التغييرات على الإنتاجية ورفاهية الموظفين والمساواة بين الجنسين.
وقالت جولييت شور، أستاذة علم الاجتماع بكلية بوسطن والباحثة الرئيسية في البرنامج التجريبي: "يعتبر الأسبوع الذي يمتد لأربعة أيام بشكل عام سياسة توزيع أرباح ثلاثية، حيث يساعد الموظفين والشركات والمناخ، وجهودنا البحثية ستنقب في كل هذا".
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