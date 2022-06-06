https://arabic.sputniknews.com/20220606/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنة-إسرائيلية-بعد-إطلاق-نار-من-غزة-1063163628.html
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة إسرائيلية بعد إطلاق نار من غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة إسرائيلية بعد إطلاق نار من غزة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن صافرات الإنذار انطلقت في إحدى المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة بعد إطلاق نار من القطاع. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:50+0000
2022-06-06T08:50+0000
2022-06-06T08:50+0000
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
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وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "قبل وقت قصير، تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة في كيسوفيم نتيجة إطلاق نار غير صاروخي من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات أو أضرار في الممتلكات.والمرة الأخيرة التي أعلنت فيها إسرائيل إطلاق نار من قطاع غزة كانت في شهر أبريل/نيسان الماضي.وفي الـ 20 من ذات الشهر، سقط صاروخ أطلق من القطاع في مستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل، وذلك بعد قصف الجيش الإسرائيلي موقعا يتبع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة إسرائيلية بعد إطلاق نار من غزة
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن صافرات الإنذار انطلقت في إحدى المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة بعد إطلاق نار من القطاع.
وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "قبل وقت قصير، تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة في كيسوفيم نتيجة إطلاق نار غير صاروخي من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية إن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات أو أضرار في الممتلكات.
والمرة الأخيرة التي أعلنت فيها إسرائيل إطلاق نار من قطاع غزة كانت في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وفي الـ 20 من ذات الشهر، سقط صاروخ أطلق من القطاع في مستوطنة سديروت
جنوبي إسرائيل، وذلك بعد قصف الجيش الإسرائيلي موقعا يتبع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس".