https://arabic.sputniknews.com/20220606/صدمة-في-مصر-المصنف-الثالث-عالميا-في-الإسكواش-يقرر-اللعب-باسم-إنجلترا-1063172503.html
صدمة في مصر... المصنف الثالث عالميا في الإسكواش يقرر اللعب باسم إنجلترا
صدمة في مصر... المصنف الثالث عالميا في الإسكواش يقرر اللعب باسم إنجلترا
في مفاجأة صدمت الجماهير المصرية، أعلن الاتحاد الإنجليزي للاعبي الإسكواش المحترفين، أن اللاعب المصنف الثالث عالميا محمد الشوربجي سيمثل إنجلترا بداية من بطولة... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:56+0000
2022-06-06T11:56+0000
2022-06-06T11:56+0000
رياضة
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وتنطلق بطولة موريشيوس في السابع من يونيو/ حزيران الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من نفس الشهر، وهي واحدة من البطولات الذهبية للعبة المضرب، حسبما أفاد موقع "في الجول" الرياضي المصري.الخبر أثار ضجة بين الجماهير المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، كون الشوربجي مثّل القاهرة في كثير من المحافل الرياضية منذ بدء مسيرته الاحترافية وحقق العديد من الإنجازات تحت العلم المصري.وبذلك، سيكون الشوربجي، البالغ من العمر 31 عاما أول لاعب إسكواش مصري يتحول للعب تحت علم دولة أخرى رغم تحقيقه إنجازات دولية، بحسب "في الجول".من المقرر أن يشارك اللاعب في بطولة بريطانية المحلية التي تنطلق في الفترة من 13 إلى 18 يونيو في مدينة مانشستر، وتصبح بطولة الجونة المفتوحة آخر مشاركاته كلاعب مصري.بدأ الشوربجي مسيرته في عام 2006، وشارك في 178 بطولة دولية، وحصد 44 لقبا من أصل 71 مباراة نهائية وصل إليها، وأصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الإسكواش.وذكر الموقع الرياضي المصري، أن الشقيق الأصغر للاعب، مروان الشوربجي، والذي يحتل المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي، قرر مواصلة تمثيل مصر في بطولات الإسكواش الدولية.وتوج الشوربجي بلقب بطولة العالم مرة واحدة في عام 2017، وحل وصيفا 3 مرات، وحقق لقب بطولة بريطانيا المفتوحة 3 مرات وبطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال أيضا 3 مرات لكل منهما. ويعد أيضا أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار مصر الآن
صدمة في مصر... المصنف الثالث عالميا في الإسكواش يقرر اللعب باسم إنجلترا
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في مفاجأة صدمت الجماهير المصرية، أعلن الاتحاد الإنجليزي للاعبي الإسكواش المحترفين، أن اللاعب المصنف الثالث عالميا محمد الشوربجي سيمثل إنجلترا بداية من بطولة موريشيوس المفتوحة.
وتنطلق بطولة موريشيوس في السابع من يونيو/ حزيران الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من نفس الشهر، وهي واحدة من البطولات الذهبية
للعبة المضرب، حسبما أفاد موقع "في الجول" الرياضي المصري.
الخبر أثار ضجة بين الجماهير المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، كون الشوربجي مثّل القاهرة في كثير من المحافل الرياضية منذ بدء مسيرته الاحترافية وحقق العديد من الإنجازات تحت العلم المصري.
وبذلك، سيكون الشوربجي، البالغ من العمر 31 عاما أول لاعب إسكواش مصري يتحول للعب تحت علم دولة أخرى رغم تحقيقه إنجازات دولية، بحسب "في الجول".
من المقرر أن يشارك اللاعب في بطولة بريطانية المحلية التي تنطلق في الفترة من 13 إلى 18 يونيو في مدينة مانشستر، وتصبح بطولة الجونة المفتوحة آخر مشاركاته كلاعب مصري
.
بدأ الشوربجي مسيرته في عام 2006، وشارك في 178 بطولة دولية، وحصد 44 لقبا من أصل 71 مباراة نهائية وصل إليها، وأصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الإسكواش.
وذكر الموقع الرياضي المصري، أن الشقيق الأصغر للاعب، مروان الشوربجي، والذي يحتل المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي، قرر مواصلة تمثيل مصر في بطولات الإسكواش الدولية.
وتوج الشوربجي بلقب بطولة العالم مرة واحدة في عام 2017، وحل وصيفا 3 مرات، وحقق لقب بطولة بريطانيا المفتوحة 3 مرات وبطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال أيضا 3 مرات لكل منهما. ويعد أيضا أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا.