https://arabic.sputniknews.com/20220606/طائرة-مسيرة-تلقي-عبوات-ناسفة-على-مرآب-سيارات-لقوات-حفظ-السلام-في-بريدنيستروفيه-1063176991.html
طائرة مسيرة تلقي عبوات ناسفة على مرآب سيارات لقوات حفظ السلام في بريدنيستروفيه
طائرة مسيرة تلقي عبوات ناسفة على مرآب سيارات لقوات حفظ السلام في بريدنيستروفيه
أسقطت طائرة من دون طيار عبوتين ناسفتين على أراضي تابعة للوحدة الاحتياطية لوحدة حفظ السلام التابعة لبريدنيستروفيه في مولدوفا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:12+0000
2022-06-06T13:12+0000
2022-06-06T13:12+0000
العالم
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وبحسب بيان لجنة التحقيق في الجمهورية (المستقلة غير المعترف بها) الذي جاء فيه: "في 5 يونيو/ حزيران، في حوالي الساعة 5:10 صباحا، ألقت طائرة مجهولة الهوية (طائرة مسيرة) عبوتين ناسفتين، يفترض أنهما قنبلتان من طراز RGD-5 ، على أراضي أسطول المركبات للوحدة الاحتياطية لوحدة حفظ السلام في بريدنيستروفيه بالقرب من قرية فلاديميروفكا".وبحسب البيان لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار وأشار البيان إلى أن المختصين عملوا في مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية والعملية اللازمة وضبط شظايا عبوات ناسفة.هذا وكانت الجمهورية قد شهدت في وقت سابق 4 انفجارات على حدودها المباشرة مع أوكرانيا.ووفقا لبيان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية (المستقلة غير المعترف بها) أن أربعة انفجارات وقعت مساء الجمعة الماضية في قرية فارانكاو على الحدود مع أوكرانيا، حيث تم إسقاط عبوات ناسفة من طائرة دون طيار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طائرة مسيرة تلقي عبوات ناسفة على مرآب سيارات لقوات حفظ السلام في بريدنيستروفيه
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أسقطت طائرة من دون طيار عبوتين ناسفتين على أراضي تابعة للوحدة الاحتياطية لوحدة حفظ السلام التابعة لبريدنيستروفيه في مولدوفا.
وبحسب بيان لجنة التحقيق في الجمهورية (المستقلة غير المعترف بها) الذي جاء فيه: "في 5 يونيو/ حزيران، في حوالي الساعة 5:10 صباحا، ألقت طائرة مجهولة الهوية (طائرة مسيرة) عبوتين ناسفتين، يفترض أنهما قنبلتان من طراز RGD-5 ، على أراضي أسطول المركبات للوحدة الاحتياطية لوحدة حفظ السلام في بريدنيستروفيه بالقرب من قرية فلاديميروفكا".
وبحسب البيان لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار وأشار البيان إلى أن المختصين عملوا في مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية والعملية اللازمة وضبط شظايا عبوات ناسفة.
هذا وكانت الجمهورية قد شهدت في وقت سابق 4 انفجارات على حدودها المباشرة مع أوكرانيا.
ووفقا لبيان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية (المستقلة غير
المعترف بها) أن أربعة انفجارات وقعت مساء الجمعة الماضية في قرية فارانكاو على الحدود مع أوكرانيا، حيث تم إسقاط عبوات ناسفة من طائرة دون طيار.