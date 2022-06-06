https://arabic.sputniknews.com/20220606/طبيب-يكشف-عن-طريقة-للتخلص-من-دهون-الفخذين-1063176612.html
طبيب يكشف عن طريقة للتخلص من دهون الفخذين
طبيب يكشف عن طريقة للتخلص من دهون الفخذين
أكد اختصاصي التغذية الروسي أندريه بوبروفسكي، أن للتغذية غير السليمة يمكن أن تحول فخذي المرأة إلى "مصيدة دهون". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:02+0000
2022-06-06T13:02+0000
2022-06-06T13:02+0000
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وأشار بوبروفسكي إلى أن رواسب الدهون المحلية في منطقة الفخذ تحدث لدى النساء عند زيادة الوزن، مضيفا أن زيادة الوزن عند الرجال عادة ما تدل على تكوين "بطن البيرة".وقال: "الفخذ عند النساء يرتبط بما يسمى بمصائد الدهون (الأماكن التي تتراكم فيها الدهون وتظل باقية). على عكس الذكر الذي يتكون لديه ما يسمى "بطن البيرة"، حيث توجد الدهون داخل تجويف البطن، عند النساء توجد الدهون في الفخذين بشكل أكثر سطحية نسبيا".ووفقا له، فإن رواسب الدهون في أفخاذ النساء، وكذلك على معدة الرجال، تتشكل بسبب توازن الطاقة غير الصحيح في الجسم. بمعنى آخر يفشل الشخص في استهلاك السعرات الحرارية التي يستهلكها.وأشار خبير التغذية إلى أنه من خلال تقليل وزن الجسم بشكل منهجي، يمكنك أيضًا التخلص من دهون الفخذين.وأوضح بوبروفسكي: "نحتاج إلى تكوين توازن سلبي للطاقة، ولهذا، وباختصار تناول كميات أقل من الطعام وتحرك أكثر".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/4-أسباب-تعيق-التخلص-من-دهون-البطن-رغم-ممارسة-الرياضة-1062889768.html
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منوعات, السمنة, أطعمة
طبيب يكشف عن طريقة للتخلص من دهون الفخذين
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أكد اختصاصي التغذية الروسي أندريه بوبروفسكي، أن للتغذية غير السليمة يمكن أن تحول فخذي المرأة إلى "مصيدة دهون".
وأشار بوبروفسكي إلى أن رواسب الدهون المحلية في منطقة الفخذ تحدث لدى النساء عند زيادة الوزن، مضيفا أن زيادة الوزن عند الرجال عادة ما تدل على تكوين "بطن البيرة".
وقال: "الفخذ عند النساء يرتبط بما يسمى بمصائد الدهون (الأماكن التي تتراكم فيها الدهون وتظل باقية). على عكس الذكر الذي يتكون لديه ما يسمى "بطن البيرة"، حيث توجد الدهون داخل تجويف البطن، عند النساء توجد الدهون في الفخذين بشكل أكثر سطحية نسبيا".
ووفقا له، فإن رواسب الدهون في أفخاذ النساء، وكذلك على معدة الرجال، تتشكل بسبب توازن الطاقة غير الصحيح في الجسم. بمعنى آخر يفشل الشخص في استهلاك السعرات الحرارية التي يستهلكها.
وقال بوبروفسكي: "إنها تتحول إلى سعيرات حرارية غير مستخدمة".
وأشار خبير التغذية إلى أنه من خلال تقليل وزن الجسم بشكل منهجي، يمكنك أيضًا التخلص من دهون الفخذين.
وأوضح بوبروفسكي: "نحتاج إلى تكوين توازن سلبي للطاقة، ولهذا، وباختصار تناول كميات أقل من الطعام وتحرك أكثر".