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https://arabic.sputniknews.com/20220606/علماء-يابانيون-يعثرون-على-أكثر-من-20-حمض-أميني-من-كويكب-ريوغو-1063174334.html
علماء يابانيون يعثرون على أكثر من 20 حمض أميني من كويكب ريوغو
علماء يابانيون يعثرون على أكثر من 20 حمض أميني من كويكب ريوغو
عثر فريق علمي ياباني على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية تم جمعها في عينات من كويكب ريوغو. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:29+0000
2022-06-06T12:29+0000
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وقبل عامين عاد مسبار الفضاء الياباني "هايابوسا 2" حاملا عينات من كويكب ريوغو القريب من الأرض.ووقتها توقع العلماء أن توفر تلك العينات معلومات عما كان عليه النظام الشمسي عندما نشأ قبل 4.6 مليارات سنة.واليوم الاثنين، قالت وزارة العلوم اليابانية أنه تم العثور على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية في العينات التي تم جمعها من كويكب ريوغو.والأحماض الأمينية هي إحدى المكونات الأساسية للحياة، ويُعتقد أنها وُجدت قبل فترة قصيرة من تكون الأرض.وبحسب وكالة الأنباء اليابانية يقوم ثمانية فرق من بينها فريق واحد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، بتحليل المواد.وأكدت الوزارة أن "الفرق الثمانية تقوم بإنهاء تحليلاتها، ومن المتوقع نشر البيانات التفصيلية في أوراق أكاديمية ومنشورات أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20190308/مسبار-ياباني-كويكب-ريوغو-هايابوسا-1039598063.html
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علماء يابانيون يعثرون على أكثر من 20 حمض أميني من كويكب ريوغو

12:29 GMT 06.06.2022
© Photo / JAXAأول صور في التاريخ من على سطح مذنب ريوغو
أول صور في التاريخ من على سطح مذنب ريوغو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Photo / JAXA
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عثر فريق علمي ياباني على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية تم جمعها في عينات من كويكب ريوغو.
وقبل عامين عاد مسبار الفضاء الياباني "هايابوسا 2" حاملا عينات من كويكب ريوغو القريب من الأرض.
ووقتها توقع العلماء أن توفر تلك العينات معلومات عما كان عليه النظام الشمسي عندما نشأ قبل 4.6 مليارات سنة.
واليوم الاثنين، قالت وزارة العلوم اليابانية أنه تم العثور على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية في العينات التي تم جمعها من كويكب ريوغو.
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والأحماض الأمينية هي إحدى المكونات الأساسية للحياة، ويُعتقد أنها وُجدت قبل فترة قصيرة من تكون الأرض.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية يقوم ثمانية فرق من بينها فريق واحد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، بتحليل المواد.
وأكدت الوزارة أن "الفرق الثمانية تقوم بإنهاء تحليلاتها، ومن المتوقع نشر البيانات التفصيلية في أوراق أكاديمية ومنشورات أخرى".
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