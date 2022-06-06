https://arabic.sputniknews.com/20220606/غروندبرغ-يعلن-تقديم-مقترح-مُنقح-لفتح-طرق-في-تعز-ومحافظات-أخرى-في-اليمن-1063195826.html

غروندبرغ يعلن تقديم مقترح "مُنقح" لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن

غروندبرغ يعلن تقديم مقترح "مُنقح" لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، تقديم مقترح جديد للحكومة اليمنية وأنصار الله لإعادة فتح الطرق في محافظة... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T23:28+0000

2022-06-06T23:28+0000

2022-06-06T23:28+0000

أخبار اليمن الأن

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وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان صحافي، عبر موقعه، إن "النقاشات استُئنِفَت أمس في عمان بالأردن مع وفدي الطرفين (في إشارة إلى الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله) بغية التوصل إلى اتفاق حول فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى وفق أحكام اتفاق الهدنة".وأضاف: "على ضوء النقاشات التي أجريت مع الطرفين، قدَّم اليوم المبعوث الخاص هانس غروندبرغ للحكومة اليمنية وأنصار الله مقترحا منقحا لإعادة فتح الطرق تدريجياً بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين".وأوضح أن "المقترح المُنقَّخ يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع".ونقل البيان عن غروندبرغ، القول: "هذه هي الخطوة الأولى في جهودنا الجماعية لرفع القيود عن حرية حركة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال داخل البلاد. وتقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل".وتابع: "بينما استمر ببذل جهودي وانخراطي مع الطرفين حول هذا الملف، آمل أن يحافظ المقترح هذا على الزخم المطلوب للمضي قدماً في النقاشات حول ترتيبات أكثر استدامة ضمن عملية الأمم المتحدة متعددة المسارات".يأتي ذلك غداة إعلان الحكومة اليمنية تمسكها بفتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل جماعة "أنصار الله" بشكل عاجل ودون أي شروط أو مماطلة أو تسويف، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة لتنفيذ التزاماتها ضمن الهدنة الأممية السارية في اليمن.في حين أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، مهدي المشاط، أن الجماعة ستطلق مبادرة أحادية الجانب لفتح طرق في محافظة تعز، في حال عدم توصل المفاوضات الجارية بين الجماعة والحكومة في الأردن إلى اتفاق بشأن ذلك.ويوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي، في ختام جولة أولية من النقاشات بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" استمرت ثلاثة أيام في عمّان، "تقديم اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين"، داعيا الطرفين إلى "اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني".وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حاليا من قوات جماعة "أنصار الله"، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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