https://arabic.sputniknews.com/20220606/غضب-أوكراني-من-ظهور-الرئيس-السابق-في-لندن-1063184958.html
غضب أوكراني بسبب ظهور الرئيس السابق في لندن
غضب أوكراني بسبب ظهور الرئيس السابق في لندن
ضج الشارع الأوكراني، اليوم الاثنين، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، وهو يتجول مع سيدة في شوارع لندن. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T15:32+0000
2022-06-06T15:32+0000
2022-06-06T15:35+0000
أخبار أوكرانيا
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وأرفقت وكالة "أونيان" تعليقا ساخرا مع مقطع الفيديو: "نفذ بيتر بوروشينكو بالفعل شؤون الدولة المهمة في الخارج، الآن يمكنك التجول في أنحاء لندن".ووجه الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، في 30 مايو/أيار، طلبا للرئيس فلاديمير زيلينسكي، يدعوه فيه للسماح له بالخروج من البلاد للمشاركة في قمة للأحزاب الأوروبية.وحاول بوروشينكو في 28 مايو مرتين الخروج من البلاد عبر بولندا، لكن دون جدوى. وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل إلى 15 عاما حكما بالسجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق نحو 40 منها بالفعل.وكتب بورشينكو على صفحته الخاصة في "فيسبوك" قائلا: "بعد رحلتي كجزء من الوفد البرلماني الرسمي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، حيث كنت أعتزم الدفاع عن منح خطة عمل البحر المتوسط لأوكرانيا في قمة التحالف هذا العام، تعطلت تمامًا بشكل غير قانوني، وآمل أن تكون الاستنتاجات قد تم التوصل إليها ولن يتدخل أحد في مغادرتي إلى روتردام ".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/المحكمة-تفرج-عن-بوروشينكو-وتجرده-من-جوازات-سفره-احتياطا-1056696629.html
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أخبار أوكرانيا
غضب أوكراني بسبب ظهور الرئيس السابق في لندن
15:32 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
ضج الشارع الأوكراني، اليوم الاثنين، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، وهو يتجول مع سيدة في شوارع لندن.
وأرفقت وكالة "أونيان
" تعليقا ساخرا مع مقطع الفيديو: "نفذ بيتر بوروشينكو بالفعل شؤون الدولة المهمة في الخارج، الآن يمكنك التجول في أنحاء لندن".
ووجه الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، في 30 مايو/أيار، طلبا للرئيس فلاديمير زيلينسكي، يدعوه فيه للسماح له بالخروج من البلاد للمشاركة في قمة للأحزاب الأوروبية.
وحاول بوروشينكو في 28 مايو مرتين الخروج من البلاد عبر بولندا، لكن دون جدوى. وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل إلى 15 عاما حكما بالسجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق نحو 40 منها بالفعل.
وكتب بورشينكو
على صفحته الخاصة في "فيسبوك" قائلا: "بعد رحلتي كجزء من الوفد البرلماني الرسمي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، حيث كنت أعتزم الدفاع عن منح خطة عمل البحر المتوسط لأوكرانيا في قمة التحالف هذا العام، تعطلت تمامًا بشكل غير قانوني، وآمل أن تكون الاستنتاجات قد تم التوصل إليها ولن يتدخل أحد في مغادرتي إلى روتردام ".