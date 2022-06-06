https://arabic.sputniknews.com/20220606/فوتشيتش-السفير-الروسي-لدى-صربيا-أبلغني-بتأجيل-زيارة-لافروف-إلى-البلاد-1063167205.html
فوتشيتش: السفير الروسي لدى صربيا أبلغني بتأجيل زيارة لافروف إلى البلاد
فوتشيتش: السفير الروسي لدى صربيا أبلغني بتأجيل زيارة لافروف إلى البلاد
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتان خارتشينكو، أبلغه أن الزيارة المقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بلغراد قد... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T10:15+0000
2022-06-06T10:15+0000
2022-06-06T10:15+0000
العالم
صربيا
زيارة
سيرغي لافروف
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وقال فوتشيتش في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام" اليوم الاثنين: "أبلغني السفير الروسي (ألكسندر) بوتان خارتشينكو بالأسباب التي حالت دون وصول الوزير لافروف إلى بلغراد وجلب الوثائق التي تؤكد ذلك"، مضيفا أنه سيقول المزيد على التلفزيون الوطني في الساعة 19:30 (20:30 بتوقيت موسكو).وأوضحت برنابيتش في مقابلة مع تلفزيون "بينك": "الوضع فيما يتعلق بزيارة سيرغي لافروف صعب للغاية، ولا يصدق أن الوضع في أوروبا والعالم هو الذي يضطر رئيس دولة واحدة للتعامل مع أمور مثل لوجستيات وصول وزير خارجية دولة أخرى، والتي تحدد ما إذا كان سيصل أم لا".وأشارت برنابيتش إلى أن "موقف بلغراد الرسمي يزداد تعقيدًا مع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس المتوقعة أيضًا، والتي كان من المقرر إجراؤها سابقًا في 10 يونيو".وأردفت: "عندما تتحدث عن زيارة على مستوى عالٍ مثل زيارة وزير الخارجية الروسية، فقد تعتقد أن الناس، مهتمون بسماع موقفه مهما اختلفوا معه واعتبروه خاطئا ولا يتفق مع القانون الدولي، خاصة في أوقات الأزمات، كما هو الحال الآن، عندما يكون العالم على وشك الحرب العالمية الثالثة".ووذكرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" أن كل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وذكرت الصحيفة يوم الأحد أن زيارة الوزير لصربيا، والمقرر إجراؤها في 6-7 يونيو، "كانت موضع شك كبير"، وأردفت: "لكن سلطات بلغراد الرسمية ليست مسؤولة عن ذلك".ولم تعلق إدارة رئيس الدولة الصربية ألكسندر فوتشيتش حاليا على الوضع.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-دول-أوروبية-تغلق-المجال-الجوي-أمام-طائرة-لافروف-المتوجهة-إلى-صربيا-1063131196.html
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العالم, صربيا, زيارة, سيرغي لافروف
فوتشيتش: السفير الروسي لدى صربيا أبلغني بتأجيل زيارة لافروف إلى البلاد
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتان خارتشينكو، أبلغه أن الزيارة المقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بلغراد قد تم تأجيلها.
وقال فوتشيتش في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام" اليوم الاثنين: "أبلغني السفير الروسي (ألكسندر) بوتان خارتشينكو بالأسباب التي حالت دون وصول الوزير لافروف إلى بلغراد وجلب الوثائق التي تؤكد ذلك"، مضيفا أنه سيقول المزيد على التلفزيون الوطني في الساعة 19:30 (20:30 بتوقيت موسكو).
قالت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، إن "الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مضطر للتعامل شخصيًا مع الأمور اللوجيستية لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 7 يونيو/حزيران، في ظل الوضع الصعب الحالي.
وأوضحت برنابيتش في مقابلة مع تلفزيون "بينك": "الوضع فيما يتعلق بزيارة سيرغي لافروف صعب للغاية، ولا يصدق أن الوضع في أوروبا والعالم هو الذي يضطر رئيس دولة واحدة للتعامل مع أمور مثل لوجستيات وصول وزير خارجية دولة أخرى، والتي تحدد ما إذا كان سيصل أم لا".
وأشارت برنابيتش إلى أن "موقف بلغراد الرسمي يزداد تعقيدًا مع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس المتوقعة أيضًا، والتي كان من المقرر إجراؤها سابقًا في 10 يونيو".
وأردفت: "عندما تتحدث عن زيارة على مستوى عالٍ مثل زيارة وزير الخارجية الروسية، فقد تعتقد أن الناس، مهتمون بسماع موقفه مهما اختلفوا معه واعتبروه خاطئا ولا يتفق مع القانون الدولي، خاصة في أوقات الأزمات، كما هو الحال الآن، عندما يكون العالم على وشك الحرب العالمية الثالثة".
ووذكرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي
" أن كل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وذكرت الصحيفة يوم الأحد أن زيارة الوزير لصربيا، والمقرر إجراؤها في 6-7 يونيو، "كانت موضع شك كبير"، وأردفت: "لكن سلطات بلغراد الرسمية ليست مسؤولة عن ذلك".
ولم تعلق إدارة رئيس الدولة الصربية ألكسندر فوتشيتش حاليا على الوضع.