https://arabic.sputniknews.com/20220606/قديروف-ينشر-فيديو-يظهر-تصفية-القوميين-الأوكرانيين-المتطرفين-بتكتيك-جديد-1063147980.html
قديروف ينشر فيديو يظهر تصفية القوميين الأوكرانيين المتطرفين بتكتيك جديد
قديروف ينشر فيديو يظهر تصفية القوميين الأوكرانيين المتطرفين بتكتيك جديد
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقطعا مصورا يظهر تصفية عناصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، متوعدا بعقاب شديد لهذه القوات. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T04:27+0000
2022-06-06T04:27+0000
2022-06-06T04:28+0000
أخبار أوكرانيا
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وعلق قديروف على المقطع الذي نشره على قناته على "تلغرام" قائلا: "ألفت انتباهكم إلى دليل آخر على فعالية التكتيكات الجديدة التي بدأنا استخدامها ضد القوميين الأوكرانيين المتطرفين. هذه المرة، نجح مقاتلونا في تدمير مجموعة العدو في منطقة قرية كاميشيفاخ ذات الأهمية الاستراتيجية".وفي وقت سابق نشر قديروف مقطع فيديو لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية التي تسلمتها القوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.وكشف قديروف، في 3 يونيو/حزيران، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حدد المهام الجديدة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى انتقالها إلى وتيرة متسارعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قديروف ينشر فيديو يظهر تصفية القوميين الأوكرانيين المتطرفين بتكتيك جديد
04:27 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 04:28 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقطعا مصورا يظهر تصفية عناصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، متوعدا بعقاب شديد لهذه القوات.
وعلق قديروف على المقطع الذي نشره على قناته
على "تلغرام" قائلا: "ألفت انتباهكم إلى دليل آخر على فعالية التكتيكات الجديدة التي بدأنا استخدامها ضد القوميين الأوكرانيين المتطرفين. هذه المرة، نجح مقاتلونا في تدمير مجموعة العدو في منطقة قرية كاميشيفاخ ذات الأهمية الاستراتيجية".
وتابع قائلا: "من لقطات الاستطلاع الجوي، يمكنك أن ترى كيف أن المتطرفين في حالة ذعر تام. في محاولة لإنقاذ أنفسهم من القصف، ينتقلون باستمرار إلى نقاط مختلفة، لكن هذا لا يساعدهم. عقاب شديد يطالهم. مصير مشابه ينتظر كل متطرف خرج بسلاحه ضد مقاتلينا. لن نترك أحداً، بغض النظر عن المكان الذي يختبئ فيه. الآن لدينا خطة عمل جديدة، والتي، كما تظهر الأيام الأولى من تنفيذها، أثبتت نفسها تماما. لذلك ، ليس لدينا أدنى شك في أن النصر سيكون لنا! أخمات سيلا!".
وفي وقت سابق نشر قديروف
مقطع فيديو لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية التي تسلمتها القوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وكشف قديروف، في 3 يونيو/حزيران، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حدد المهام الجديدة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى انتقالها إلى وتيرة متسارعة.