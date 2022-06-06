https://arabic.sputniknews.com/20220606/قط-يداعب-فأرا-في-أحد-متنزهات-صربيا-فيديو-1063153508.html
قط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا... فيديو
قط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا غير معتاد لقط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:52+0000
2022-06-06T07:52+0000
2022-06-06T08:17+0000
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ويظهر القط والفأر فوق مساحة عشبية، حيث جلس القط أمام الفأر ليداعبه بيده عدة مرات، دون أن يظهر أي سلوك عدواني من القط المعروف بافتراسه للفئران.حاول الفأر في البداية التظاهر بالموت حيث لم يبد أي حركة، إلا أنه تحرك بشكل بسيط في النهاية بعد عدة محاولات من القط لتحريكه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا... فيديو
07:52 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا غير معتاد لقط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا.
ويظهر القط والفأر فوق مساحة عشبية، حيث جلس القط أمام الفأر ليداعبه بيده عدة مرات، دون أن يظهر أي سلوك عدواني من القط المعروف بافتراسه للفئران.
حاول الفأر في البداية التظاهر بالموت حيث لم يبد أي حركة، إلا أنه تحرك بشكل بسيط في النهاية بعد عدة محاولات من القط لتحريكه.