عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/قط-يداعب-فأرا-في-أحد-متنزهات-صربيا-فيديو-1063153508.html
قط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا... فيديو
قط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا غير معتاد لقط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:52+0000
2022-06-06T08:17+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1061823898_0:197:3141:1964_1920x0_80_0_0_ebc288ded1b35cc8ae3b772a44861070.jpg
ويظهر القط والفأر فوق مساحة عشبية، حيث جلس القط أمام الفأر ليداعبه بيده عدة مرات، دون أن يظهر أي سلوك عدواني من القط المعروف بافتراسه للفئران.حاول الفأر في البداية التظاهر بالموت حيث لم يبد أي حركة، إلا أنه تحرك بشكل بسيط في النهاية بعد عدة محاولات من القط لتحريكه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1061823898_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6d3a766c3dea43d8115909c6c8f47405.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

قط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا... فيديو

07:52 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 06.06.2022)
© Photo / pixabay/suju-fotoفأر صغير بجانب قط
فأر صغير بجانب قط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Photo / pixabay/suju-foto
تابعنا عبرTelegram
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا غير معتاد لقط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا.
ويظهر القط والفأر فوق مساحة عشبية، حيث جلس القط أمام الفأر ليداعبه بيده عدة مرات، دون أن يظهر أي سلوك عدواني من القط المعروف بافتراسه للفئران.
حاول الفأر في البداية التظاهر بالموت حيث لم يبد أي حركة، إلا أنه تحرك بشكل بسيط في النهاية بعد عدة محاولات من القط لتحريكه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала