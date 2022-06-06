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https://arabic.sputniknews.com/20220606/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-ترفض-المشاركة-في-الحوار-السياسي-الذي-تتوسط-فيه-الآلية-الثلاثية-1063185611.html
قوى الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في الحوار السياسي الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية
قوى الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في الحوار السياسي الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية
قررت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الاثنين، عدم المشاركة في المشاركة في الحوار السياسي المباشر، الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T15:45+0000
2022-06-06T15:46+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقل موقع سودان تربيون السوداني، عن مصدر رفيع في قوى الحرية والتغيير، قوله إنه تم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في أول اجتماع تنظمه الآلية الثلاثية في سياق الحوار المباشر، بسبب مشاركة قوى كانت متحالفة مع النظام السابق وتدعم حاليا المكون العسكري".وأفاد المصدر، أن "الآلية الثلاثية قدمت دعوات لكل الأطراف للاجتماع يوم الأربعاء المقبل بمن فيهم المكون العسكري وعدد من القوى السياسية الداعمة له"، مؤكدا أن "قوى الحرية والتغيير قررت بالإجماع عدم المشاركة في هذا الاجتماع الذي تنظمه الآلية الثلاثية لأن الأطراف الحقيقية للازمة هم مؤيدي ومناهضي الانقلاب ولا أحد غير ذلك".وكانت الآلية الثلاثية دعت السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين جميع الأطراف في البلاد للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة، والآلية الثلاثية، وتناول الاجتماع العرض الذي قدمته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بشأن رؤيتها لعملية الحوار الذي تقوم بتسهيله، بين الأطراف والأطياف السودانية للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة له خلال عيد الفطر الماضي، أن المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/-البرهان-يصدر-مرسوما-برفع-حالة-الطوارئ-في-جميع-أنحاء-السودان--1062868089.html
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أخبار السودان اليوم

قوى الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في الحوار السياسي الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية

15:45 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 06.06.2022)
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا
عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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قررت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الاثنين، عدم المشاركة في المشاركة في الحوار السياسي المباشر، الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية.
ونقل موقع سودان تربيون السوداني، عن مصدر رفيع في قوى الحرية والتغيير، قوله إنه تم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في أول اجتماع تنظمه الآلية الثلاثية في سياق الحوار المباشر، بسبب مشاركة قوى كانت متحالفة مع النظام السابق وتدعم حاليا المكون العسكري".
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وأفاد المصدر، أن "الآلية الثلاثية قدمت دعوات لكل الأطراف للاجتماع يوم الأربعاء المقبل بمن فيهم المكون العسكري وعدد من القوى السياسية الداعمة له"، مؤكدا أن "قوى الحرية والتغيير قررت بالإجماع عدم المشاركة في هذا الاجتماع الذي تنظمه الآلية الثلاثية لأن الأطراف الحقيقية للازمة هم مؤيدي ومناهضي الانقلاب ولا أحد غير ذلك".
وكانت الآلية الثلاثية دعت السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات مشجعة لعقد الحوار بين جميع الأطراف في البلاد للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة، والآلية الثلاثية، وتناول الاجتماع العرض الذي قدمته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بشأن رؤيتها لعملية الحوار الذي تقوم بتسهيله، بين الأطراف والأطياف السودانية للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.
واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة له خلال عيد الفطر الماضي، أن المخرج الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار.
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