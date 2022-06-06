https://arabic.sputniknews.com/20220606/قيس-سعيد-يستقبل-رئيسة-الحكومة-ووزير-الداخلية-1063186478.html
قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة ووزير الداخلية
قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة ووزير الداخلية
عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعا مع كل من نجلاء بدون، رئيسة الحكومة وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T16:09+0000
2022-06-06T16:09+0000
2022-06-06T16:09+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشار إلى أن اجتماع سعيد برئيسة الحكومة ووزير الداخلية جرى اليوم الاثنين، في قصر قرطاج.ولفت البيان إلى أن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وما يمكن بذله من جهود لإنجاح الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 يوليو/ تموز المقبل لإنشاء ما يطلق عليه "الجمهورية الجديدة".وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء مع ضرورة أن تؤدي عملها في شفافية تامة لاستعادة أموال الشعب.وتشهد تونس ارتفاع معدل التضخم الذي وصل في مايو/ أيار الماضي إلى 7.8 في المئة، بينما تمر البلاد بأزمة سياسية منذ القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي بحل البرلمان وإقالة الحكومة، وما تبع ذلك من قرارات رئاسية كان آخرها بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مناصبهم بعد اتهامهم بـ "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تونس-وزيرة-عدل-سابقة-تعلق-على-قرارات-عزل-57-قاضيا-1063101716.html
https://arabic.sputniknews.com/20220605/تونس-التضخم-يواصل-ارتفاعه-ويبلغ-78-1063143082.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة ووزير الداخلية
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عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعا مع كل من نجلاء بدون، رئيسة الحكومة وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
جاء ذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشار إلى أن اجتماع سعيد برئيسة الحكومة ووزير الداخلية جرى اليوم الاثنين، في قصر قرطاج.
ولفت البيان إلى أن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع العامة في البلاد
وما يمكن بذله من جهود لإنجاح الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 يوليو/ تموز المقبل لإنشاء ما يطلق عليه "الجمهورية الجديدة".
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء مع ضرورة أن تؤدي عملها في شفافية تامة لاستعادة أموال الشعب.
وتشهد تونس ارتفاع معدل التضخم
الذي وصل في مايو/ أيار الماضي إلى 7.8 في المئة، بينما تمر البلاد بأزمة سياسية منذ القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي بحل البرلمان وإقالة الحكومة، وما تبع ذلك من قرارات رئاسية
كان آخرها بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مناصبهم بعد اتهامهم بـ "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".