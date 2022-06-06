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كازاخستان تصوت على تعديل قانونها الأساسي
كازاخستان تصوت على تعديل قانونها الأساسي
أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية كازاخستان نتائج تصويت المواطنين خلال استفتاء تعديل الدستور. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
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أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية كازاخستان نتائج تصويت المواطنين خلال استفتاء تعديل الدستور.وصرح رئيس اللجنة، نورلان أبديروف، أن 7986293 شخصا أو 68.06 في المئة من مجموع المواطنين الذين يملكون حق التصويت شاركوا في الاستفتاء. وأعربت الغالبية (77.18 في المئة) عن وجهة النظر الإيجابية حيال تعديل دستور كازاخستان، بينما أعرب 18.66 في المئة عن وجهة النظر السلبية.وجرى الاستفتاء في الخامس من يونيو/حزيران الجاري.وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يتم إجراء تغييرات محددة على الدستور إذا وافق على ذلك أكثر من نصف المشاركين في الاستفتاء في ثلثي مقاطعات البلاد ومدنها الرئيسية على الأقل، وفي العاصمة.
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العالم

كازاخستان تصوت على تعديل قانونها الأساسي

07:29 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورمدينة نور سلطان، كازاخستان 8 أكتوبر 2019
مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
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أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية كازاخستان نتائج تصويت المواطنين خلال استفتاء تعديل الدستور.
وصرح رئيس اللجنة، نورلان أبديروف، أن 7986293 شخصا أو 68.06 في المئة من مجموع المواطنين الذين يملكون حق التصويت شاركوا في الاستفتاء. وأعربت الغالبية (77.18 في المئة) عن وجهة النظر الإيجابية حيال تعديل دستور كازاخستان، بينما أعرب 18.66 في المئة عن وجهة النظر السلبية.
وجرى الاستفتاء في الخامس من يونيو/حزيران الجاري.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يتم إجراء تغييرات محددة على الدستور إذا وافق على ذلك أكثر من نصف المشاركين في الاستفتاء في ثلثي مقاطعات البلاد ومدنها الرئيسية على الأقل، وفي العاصمة.
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