https://arabic.sputniknews.com/20220606/كازاخستان-تصوت-على-تعديل-قانونها-الأساسي-1063150617.html
كازاخستان تصوت على تعديل قانونها الأساسي
كازاخستان تصوت على تعديل قانونها الأساسي
أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية كازاخستان نتائج تصويت المواطنين خلال استفتاء تعديل الدستور. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:29+0000
2022-06-06T07:29+0000
2022-06-06T07:29+0000
العالم
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أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية كازاخستان نتائج تصويت المواطنين خلال استفتاء تعديل الدستور.وصرح رئيس اللجنة، نورلان أبديروف، أن 7986293 شخصا أو 68.06 في المئة من مجموع المواطنين الذين يملكون حق التصويت شاركوا في الاستفتاء. وأعربت الغالبية (77.18 في المئة) عن وجهة النظر الإيجابية حيال تعديل دستور كازاخستان، بينما أعرب 18.66 في المئة عن وجهة النظر السلبية.وجرى الاستفتاء في الخامس من يونيو/حزيران الجاري.وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يتم إجراء تغييرات محددة على الدستور إذا وافق على ذلك أكثر من نصف المشاركين في الاستفتاء في ثلثي مقاطعات البلاد ومدنها الرئيسية على الأقل، وفي العاصمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كازاخستان تصوت على تعديل قانونها الأساسي
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أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية كازاخستان نتائج تصويت المواطنين خلال استفتاء تعديل الدستور.
وصرح رئيس اللجنة، نورلان أبديروف، أن 7986293 شخصا أو 68.06 في المئة من مجموع المواطنين الذين يملكون حق التصويت شاركوا في الاستفتاء. وأعربت الغالبية (77.18 في المئة) عن وجهة النظر الإيجابية حيال تعديل دستور كازاخستان، بينما أعرب 18.66 في المئة عن وجهة النظر السلبية.
وجرى الاستفتاء في الخامس من يونيو/حزيران الجاري.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يتم إجراء تغييرات محددة على الدستور إذا وافق على ذلك أكثر من نصف المشاركين في الاستفتاء في ثلثي مقاطعات البلاد ومدنها الرئيسية على الأقل، وفي العاصمة.