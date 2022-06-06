https://arabic.sputniknews.com/20220606/كيف-رد-نادال-بتواضع-شديد-عندما-سئل-هل-تعتبر-أنك-أعظم-لاعب-في-تاريخ-التنس-1063189184.html

كيف رد نادال بتواضع شديد عندما سئل: هل تعتبر أنك أعظم لاعب في تاريخ التنس؟

كيف رد نادال بتواضع شديد عندما سئل: هل تعتبر أنك أعظم لاعب في تاريخ التنس؟

لم يستبعد لاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، إمكانية أن يأتي من هو قادر على تحطيم الرقم القياسي المسجل باسمه، بعدما حقق 22 لقبًا من ألقاب بطولة "غراند سلام". 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T16:54+0000

2022-06-06T16:54+0000

2022-06-06T16:54+0000

رياضة

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وتعليقا على تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة وتحقيقه 22 لقبًا من ألقاب "غراند سلام"، قال نادال في مقابلة مع شبكة CNN إنه دائمًا يعتبر نفسه رجلاً عاديًا جدًا، ولذا فإنه يمكن لأي لاعب آخر أن يحقق ما حققه هو.وعن شعوره بما حققه من إنجازات كبيرة في مسيرته، قال "أنا بصراحة لا أفكر كثيرًا في ذلك، ومن أعماق قلبي لا أهتم كثيرًا حقًا. أعتقد أنه لا يهم. أعتقد أننا حققنا أحلامنا. لقد حققت حلمي وأنا أستمتع بما أفعله".وأثبت النجم الإسباني رافاييل نادال، صاحب الـ36 سنة، علو كعبه في بطولة رولان غاروس (إحدى بطولات الغراند سلام الكبرى)، بعد الفوز بها للمرة الـ14، وهذه المرة أمام منافسه النرويجي كاسبر رود، صاحب الـ24 سنة، بثلاث مجموعات نظيفة (6 - 3)، (6 - 3) و(6 - صفر).ولم يتهاون نادال الملقب بالـ"ماتادور" مع الشاب النرويجي كاسبر رود، واكتسحه في مباراة استمرت لساعتين و18 دقيقة، سيطر عليها الإسباني تماما منذ البداية.وبهذا اللقب، حقق نادال (ملك الملاعب االترابية) اللقب رقم 14 في رولان غاروس، كما وصل للقب 22 في بطولات الغراند سلام، وهما رقمان تاريخيان لم يحققهما أحد في تاريخ اللعبة.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/نادال-يحقق-لقب-رولان-غاروس-للمرة-الـ14-1063135065.html

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رياضة