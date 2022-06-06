عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/لهذا-السبب-تمتنع-برلين-عن-تسليم-دباباتها-إلى-كييف-1063148689.html
لهذا السبب تمتنع برلين عن تسليم دباباتها إلى كييف
لهذا السبب تمتنع برلين عن تسليم دباباتها إلى كييف
أعلنت مجلة سبب إحجام ألمانيا عن توريد دباباتها إلى أوكرانيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T05:31+0000
2022-06-06T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/36/1018233679_0:0:3543:1993_1920x0_80_0_0_bb0825b58a402f6a619bdf80d61e44f6.jpg
وقالت "شبيغل" إن السبب هو احتمال دخول هذه الدبابات إلى أراضي روسيا وهو ما ترفضه الحكومة الألمانية.ونقلت المجلة عن مصادر في الحكومة الألمانية، قولها إن برلين ترى أنه يمكن أن تستخدم القيادة الأوكرانية الآليات العسكرية الألمانية في محاولة للتوغل داخل أراضي روسيا وهو ما يذكّر بما فعلته ألمانيا النازية أثناء حربها ضد روسيا السوفيتية.ولا تريد الحكومة الألمانية أن تظهر الدبابات الألمانية في أراضي روسيا من جديد.وأشارت المصادر إلى أن هذه المخاوف تُظهر أن برلين لا تثق بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولهذا السبب لم تسمح برلين لصناعة الدفاع الألمانية بتوريد الدبابات لأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/36/1018233679_0:0:3149:2362_1920x0_80_0_0_f8c1f50b34c50721f4c8976f54323dba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري

لهذا السبب تمتنع برلين عن تسليم دباباتها إلى كييف

05:31 GMT 06.06.2022
© Bundeswehr / Sebastian Wilkeدبابة ألمانية
دبابة ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Bundeswehr / Sebastian Wilke
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مجلة سبب إحجام ألمانيا عن توريد دباباتها إلى أوكرانيا.
وقالت "شبيغل" إن السبب هو احتمال دخول هذه الدبابات إلى أراضي روسيا وهو ما ترفضه الحكومة الألمانية.
ونقلت المجلة عن مصادر في الحكومة الألمانية، قولها إن برلين ترى أنه يمكن أن تستخدم القيادة الأوكرانية الآليات العسكرية الألمانية في محاولة للتوغل داخل أراضي روسيا وهو ما يذكّر بما فعلته ألمانيا النازية أثناء حربها ضد روسيا السوفيتية.
ولا تريد الحكومة الألمانية أن تظهر الدبابات الألمانية في أراضي روسيا من جديد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المخاوف تُظهر أن برلين لا تثق بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولهذا السبب لم تسمح برلين لصناعة الدفاع الألمانية بتوريد الدبابات لأوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала