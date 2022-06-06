https://arabic.sputniknews.com/20220606/لهذا-السبب-تمتنع-برلين-عن-تسليم-دباباتها-إلى-كييف-1063148689.html
لهذا السبب تمتنع برلين عن تسليم دباباتها إلى كييف
لهذا السبب تمتنع برلين عن تسليم دباباتها إلى كييف
أعلنت مجلة سبب إحجام ألمانيا عن توريد دباباتها إلى أوكرانيا. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T05:31+0000
2022-06-06T05:31+0000
2022-06-06T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وقالت "شبيغل" إن السبب هو احتمال دخول هذه الدبابات إلى أراضي روسيا وهو ما ترفضه الحكومة الألمانية.ونقلت المجلة عن مصادر في الحكومة الألمانية، قولها إن برلين ترى أنه يمكن أن تستخدم القيادة الأوكرانية الآليات العسكرية الألمانية في محاولة للتوغل داخل أراضي روسيا وهو ما يذكّر بما فعلته ألمانيا النازية أثناء حربها ضد روسيا السوفيتية.ولا تريد الحكومة الألمانية أن تظهر الدبابات الألمانية في أراضي روسيا من جديد.وأشارت المصادر إلى أن هذه المخاوف تُظهر أن برلين لا تثق بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولهذا السبب لم تسمح برلين لصناعة الدفاع الألمانية بتوريد الدبابات لأوكرانيا.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
لهذا السبب تمتنع برلين عن تسليم دباباتها إلى كييف
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أعلنت مجلة سبب إحجام ألمانيا عن توريد دباباتها إلى أوكرانيا.
وقالت
"شبيغل" إن السبب هو احتمال دخول هذه الدبابات إلى أراضي روسيا وهو ما ترفضه الحكومة الألمانية.
ونقلت المجلة عن مصادر في الحكومة الألمانية، قولها إن برلين ترى أنه يمكن أن تستخدم القيادة الأوكرانية الآليات العسكرية الألمانية في محاولة للتوغل داخل أراضي روسيا وهو ما يذكّر بما فعلته ألمانيا النازية أثناء حربها ضد روسيا السوفيتية.
ولا تريد الحكومة الألمانية أن تظهر الدبابات الألمانية في أراضي روسيا من جديد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المخاوف تُظهر أن برلين لا تثق بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولهذا السبب لم تسمح برلين لصناعة الدفاع الألمانية بتوريد الدبابات لأوكرانيا.