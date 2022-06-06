https://arabic.sputniknews.com/20220606/ليبيا-الثوار-والعسكريون-بمنطقة-سوق-الجمعة-يرفضون-إقالة-نائب-رئيس-جهاز-المخابرات-مصطفى-قدور-1063195538.html

ليبيا.. الثوار والعسكريون بمنطقة سوق الجمعة يرفضون إقالة نائب رئيس جهاز المخابرات مصطفى قدور

ليبيا.. الثوار والعسكريون بمنطقة سوق الجمعة يرفضون إقالة نائب رئيس جهاز المخابرات مصطفى قدور

أصدر أهالي ومكونات وأعيان ومشائخ بلدية سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس بيانا أعلنوا فيه رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T22:51+0000

2022-06-06T22:51+0000

2022-06-06T22:51+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053922749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_695df4e0b30470b1c2e6c8a7aecd6d24.jpg

وأكد أهالي منطقة سوق الجمعة دعمهم لبقاء قدور في منصبه نائب لرئيس جهاز المخابرات العامة، وشددوا على أن الوضع السياسي الراهن يهدد بمزيد من التصعيد الانقسام بين أبناء البلاد.وشدد البيان على ضرورة بقاء الثوار في المناصب الحساسة الأمنية والعسكرية في البلاد، للتصدي لمحاولات إخماد الثورة الليبية.وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد أقال عدد من المسؤولين في طرابلس من ضمنهم مصطفى قدور عقب دخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى العاصمة.وأضاف، هذه مغالبات ومصالح جهوية وكل منطقة ترى في نفسها هي الأحق بالثورة، والقبيلة وانتشار السلاح بين الناس كل هذه الأمور عطلت المشهد في ليبيا. ويؤكد إننا بحاجة إلى حوار ليبي ليبي حقيقي، والاستفادة من مبادرات قادة الثوار لإيجاد حلول حقيقية.واختتم بقوله إن هذه الأفعال المناطقية لا تخدم البلاد في شيء وهي أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها ليبيا، في ظل صمت الشارع الليبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/وسط-دعوات-لتطبيقه-هل-يكون-النظام-الفيدرالي-في-ليبيا-هو-الحل-1063192429.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم