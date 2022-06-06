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ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى
ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى
تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى خلال حفل من المقرر إقامته في الـ 16 من يونيو/ حزيران الجاري. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T17:33+0000
2022-06-06T17:33+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ماجدة الرومي الأول في موسم جدة الغنائي قريبا، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.وتغني ماجدة الرومي مجموعة من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور السعودي أبرزها "عيناك ليال صيفية، ويا بيروت، وعم يسألوني، واسمع قلبي، ولا تغضبي، مفترق الطرق، ولا تسأل".وأعلنت إدارة حفلات موسم جدة تأجيل حفل مريام فارس وفارس كرم، الذي كان مقررا إقامته في الـ 9 من الشهر الجاري لعدم جاهزية المسرح للحفل.يذكر أن النجمة اللبنانية الكبيرة أحيت حفلا غنائيا في مدينة العلا السعودية في الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/ماجدة-الرومي-تؤكد-أن-رسالتها-للسعودية-خلال-حفلها-الأول-بالرياض-لا-تحمل-أي-قيمة-سياسية-فيديو-1059519460.html
https://arabic.sputniknews.com/20211115/ماجدة-الرومي-تصف-دولة-عربية-بـالحضن-الذي-ترتاح-فيه-من-تعب-الحروب-والدمار-1050714152.html
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى

17:33 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالفنانة اللبنانية ماجدة الرومي
الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى خلال حفل من المقرر إقامته في الـ 16 من يونيو/ حزيران الجاري.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ماجدة الرومي الأول في موسم جدة الغنائي قريبا، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.
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ماجدة الرومي تؤكد أن رسالتها للسعودية خلال حفلها الأول بالرياض لا تحمل أي "قيمة سياسية"... فيديو
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وتغني ماجدة الرومي مجموعة من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور السعودي أبرزها "عيناك ليال صيفية، ويا بيروت، وعم يسألوني، واسمع قلبي، ولا تغضبي، مفترق الطرق، ولا تسأل".
وأعلنت إدارة حفلات موسم جدة تأجيل حفل مريام فارس وفارس كرم، الذي كان مقررا إقامته في الـ 9 من الشهر الجاري لعدم جاهزية المسرح للحفل.
المغنية اللبنانية ماجدة الرومي في مهرجان جرش، الأردن 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
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يذكر أن النجمة اللبنانية الكبيرة أحيت حفلا غنائيا في مدينة العلا السعودية في الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".
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