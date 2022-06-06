https://arabic.sputniknews.com/20220606/ماجدة-الرومي-تشارك-في-موسم-جدة-الغنائي-للمرة-الأولى-1063190475.html

ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى

ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى

تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى خلال حفل من المقرر إقامته في الـ 16 من يونيو/ حزيران الجاري. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T17:33+0000

2022-06-06T17:33+0000

2022-06-06T17:33+0000

منوعات

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048585634_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_d19e844e18aaf20b5817a2920fc48303.jpg

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ماجدة الرومي الأول في موسم جدة الغنائي قريبا، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.وتغني ماجدة الرومي مجموعة من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور السعودي أبرزها "عيناك ليال صيفية، ويا بيروت، وعم يسألوني، واسمع قلبي، ولا تغضبي، مفترق الطرق، ولا تسأل".وأعلنت إدارة حفلات موسم جدة تأجيل حفل مريام فارس وفارس كرم، الذي كان مقررا إقامته في الـ 9 من الشهر الجاري لعدم جاهزية المسرح للحفل.يذكر أن النجمة اللبنانية الكبيرة أحيت حفلا غنائيا في مدينة العلا السعودية في الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

https://arabic.sputniknews.com/20220306/ماجدة-الرومي-تؤكد-أن-رسالتها-للسعودية-خلال-حفلها-الأول-بالرياض-لا-تحمل-أي-قيمة-سياسية-فيديو-1059519460.html

https://arabic.sputniknews.com/20211115/ماجدة-الرومي-تصف-دولة-عربية-بـالحضن-الذي-ترتاح-فيه-من-تعب-الحروب-والدمار-1050714152.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, أخبار السعودية اليوم