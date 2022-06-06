https://arabic.sputniknews.com/20220606/ماجدة-الرومي-تشارك-في-موسم-جدة-الغنائي-للمرة-الأولى-1063190475.html
ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى
ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى
تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى خلال حفل من المقرر إقامته في الـ 16 من يونيو/ حزيران الجاري. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T17:33+0000
2022-06-06T17:33+0000
2022-06-06T17:33+0000
منوعات
أخبار السعودية اليوم
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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ماجدة الرومي الأول في موسم جدة الغنائي قريبا، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.وتغني ماجدة الرومي مجموعة من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور السعودي أبرزها "عيناك ليال صيفية، ويا بيروت، وعم يسألوني، واسمع قلبي، ولا تغضبي، مفترق الطرق، ولا تسأل".وأعلنت إدارة حفلات موسم جدة تأجيل حفل مريام فارس وفارس كرم، الذي كان مقررا إقامته في الـ 9 من الشهر الجاري لعدم جاهزية المسرح للحفل.يذكر أن النجمة اللبنانية الكبيرة أحيت حفلا غنائيا في مدينة العلا السعودية في الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/ماجدة-الرومي-تؤكد-أن-رسالتها-للسعودية-خلال-حفلها-الأول-بالرياض-لا-تحمل-أي-قيمة-سياسية-فيديو-1059519460.html
https://arabic.sputniknews.com/20211115/ماجدة-الرومي-تصف-دولة-عربية-بـالحضن-الذي-ترتاح-فيه-من-تعب-الحروب-والدمار-1050714152.html
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منوعات, أخبار السعودية اليوم
ماجدة الرومي تشارك في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى
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تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في موسم جدة الغنائي للمرة الأولى خلال حفل من المقرر إقامته في الـ 16 من يونيو/ حزيران الجاري.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ماجدة الرومي الأول في موسم جدة الغنائي قريبا، حسبما ذكرت
"بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.
وتغني ماجدة الرومي مجموعة من الأغاني
التي تنال إعجاب الجمهور السعودي أبرزها "عيناك ليال صيفية، ويا بيروت، وعم يسألوني، واسمع قلبي، ولا تغضبي، مفترق الطرق، ولا تسأل".
وأعلنت إدارة حفلات موسم
جدة تأجيل حفل مريام فارس وفارس كرم، الذي كان مقررا إقامته في الـ 9 من الشهر الجاري لعدم جاهزية المسرح
للحفل.
15 نوفمبر 2021, 21:21 GMT
يذكر أن النجمة اللبنانية الكبيرة أحيت حفلا غنائيا في مدينة العلا السعودية في الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".