https://arabic.sputniknews.com/20220606/ماسك-يهدد-بالتراجع-عن-صفقة-تويتر-لعدم-إفصاح-الشركة-عن-المعلومات-1063182274.html

ماسك يهدد بالتراجع عن صفقة "تويتر" لعدم إفصاح الشركة عن المعلومات

ماسك يهدد بالتراجع عن صفقة "تويتر" لعدم إفصاح الشركة عن المعلومات

كتب الفريق القانوني للملياردير إيلون ماسك رسالة إلى شركة "تويتر"، مهددا بإجهاض صفقة الاستحواذ - بقيمة 44 مليار دولار – على منصة التواصل الاجتماعي بعد فشلها في... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T14:36+0000

2022-06-06T14:36+0000

2022-06-06T14:36+0000

تويتر

إيلون ماسك

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انتقد ماسك ادعاءات "تويتر" بأن أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم كانوا روبوتات أو محتالين، وحذر الشهر الماضي من أن استحواذه "معلق" لحين الحصول على مزيد من المعلومات، حسبما نقلت "فايننشال تايمز".في رسالة إلى كبير المسؤولين القانونيين في "تويتر" والتي كشفت في ملفات تنظيمية، اليوم الاثنين، ادعى محامو ماسك أن فشلهم في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الروبوتات والحسابات المزيفة الأخرى يرقى إلى "انتهاك مادي واضح" لاتفاقية الاستحواذ.وقال الخطاب إن رئيس "تسلا" يعتقد أن "تويتر" رفضت تقديم المعلومات التي طلبها مرارا وتكرارا منذ 9 مايو/ أيار، زاعما أن رفضها توضيح كيفية اكتشافها الحسابات المزيفة "يرقى إلى مستوى رفض" المطالب.كما جاء في الرسالة: "بناء على سلوك الشركة حتى الآن، وأحدث مراسلاتها على وجه الخصوص، يعتقد السيد ماسك أن تويتر تقاوم بنشاط وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به (والالتزامات المقابلة للشركة) بموجب اتفاقية الشراء".وتابعت: "يعد هذا خرقا ماديا واضحا لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الشراء، ويحتفظ السيد ماسك بجميع الحقوق الناتجة عن ذلك، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء الاتفاقية".

https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيلون-ماسك-يهدد-موظفي-تسلا-بالطرد-ما-لم-يعودوا-إلى-العمل-في-المكتب-1062954254.html

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تويتر, إيلون ماسك