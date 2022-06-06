https://arabic.sputniknews.com/20220606/ماكدونالدز-تستأنف-عملية-التوظيف-في-موسكو--1063153661.html
"ماكدونالدز" تستأنف عملية التوظيف في موسكو
"ماكدونالدز" تستأنف عملية التوظيف في موسكو
استأنفت مطاعم "ماكدونالدز" عملية تعيين الموظفين، ويتجلى ذلك من خلال الإعلانات، التي ظهرت في مؤسسات الشبكة في العاصمة الروسية موسكو. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:03+0000
2022-06-06T08:03+0000
2022-06-06T08:03+0000
مطاعم
روسيا
افتتاح
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تنشر الإعلانات بالكلمات: "التوظيف قيد التقدم" على أبواب المطعم الرئيسي للسلسلة في ميدان بوشكينسكايا، وكذلك بجوار محطة مترو سوكولنيكي.وتبقى أبواب المطاعم مغلقة، ولكن من خلال الزجاج يمكنك أن ترى أن التجديد إما لم يتم بعد، أو أن التصميم سيظل أيضا باللونين الأصفر والأحمر.في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أصبح معروفا بتطوير اسم جديد لسلسلة مطاعم أمريكية في روسيا. لن تتغير القائمة من الناحية المفاهيمية: يمكن أن تكون أسماء الأطباق قريبة قدر الإمكان من قائمة "ماكدونالدز" الكلاسيكية.وأعلنت "ماكدونالدز" تعليق العمليات في روسيا في 14 مارس/آذار، على خلفية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. تم تفسير القرار من خلال "الصعوبات التشغيلية والتقنية واللوجستية".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مطاعم, روسيا, افتتاح
"ماكدونالدز" تستأنف عملية التوظيف في موسكو
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استأنفت مطاعم "ماكدونالدز" عملية تعيين الموظفين، ويتجلى ذلك من خلال الإعلانات، التي ظهرت في مؤسسات الشبكة في العاصمة الروسية موسكو.
تنشر الإعلانات بالكلمات: "التوظيف قيد التقدم" على أبواب المطعم الرئيسي للسلسلة في ميدان بوشكينسكايا، وكذلك بجوار محطة مترو سوكولنيكي.
وتبقى أبواب المطاعم مغلقة، ولكن من خلال الزجاج يمكنك أن ترى أن التجديد إما لم يتم بعد، أو أن التصميم سيظل أيضا باللونين الأصفر والأحمر.
في أوائل يونيو/حزيران، أعلن مالك الأعمال الجديد في روسيا، ألكسندر جوفور، أنه من المقرر افتتاح مطاعم ماكدونالدز في روسيا في غضون شهرين. وفقا له، في الوقت الحالي، هناك 840 مطعما جاهزا لإعادة التشغيل. في الوقت نفسه، سيتم افتتاح أول مطعم في موسكو في 12 يونيو الجاري.
في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أصبح معروفا بتطوير اسم جديد لسلسلة مطاعم أمريكية في روسيا. لن تتغير القائمة من الناحية المفاهيمية: يمكن أن تكون أسماء الأطباق قريبة قدر الإمكان من قائمة "ماكدونالدز" الكلاسيكية.
وأعلنت "ماكدونالدز" تعليق العمليات في روسيا في 14 مارس/آذار، على خلفية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. تم تفسير القرار من خلال "الصعوبات التشغيلية والتقنية واللوجستية".