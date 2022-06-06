https://arabic.sputniknews.com/20220606/ما-العلاقة-بين-بكتيريا-الأمعاء-وزيادة-الرغبة-في-ممارسة-الرياضة-1063183745.html
ما العلاقة بين نمو بكتيريا الأمعاء وزيادة الرغبة في ممارسة الرياضة
ما العلاقة بين نمو بكتيريا الأمعاء وزيادة الرغبة في ممارسة الرياضة
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية أن بكتيريا الأمعاء يمكن أن تسهم في زيادة الرغبة في أداء التمارين الرياضية لدى بعض الأشخاص. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T15:07+0000
2022-06-06T15:07+0000
2022-06-06T15:07+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102044/54/1020445451_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_2343e72615b2c8eff73784d1cad8b19a.jpg
ويقول الباحثون إنهم يعتقدون أن الأشخاص الرياضيين لديهم أمعاء سليمة بصورة أفضل من غيرهم وهو ما يعني أنهم يمتلكون صحة جيدة وقدرة أكبر على الهضم وحالة مزاجية أفضل من غيرهم، حسبما ذكر تقرير عن الدراسة لموقع "إيفري دي هيلث".وتحتوي الأمعاء على ما يعرف بـ "ميكروبين" وهي ميكروبات معوية تضم أعداد هائلة من البكتريا والميكروبات والكائنات الدقيقة التي تنمو داخل الأمعاء ويقوم بعضها بدور إيجابي يسهم في تسهيل عملية الهضم وتنظيم عمل الجهاز المناعي والمساعدة في مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض، إضافة إلى دورها في تحسين الحالة المزاجية.ويقول الباحثون إن ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى مجموعة من التغيرات في جسم الإنسان تشمل وصول أكسجين أكبر للعقل عبر كمية أكبر من الدم وارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة تدفق الدم عبر الأجزاء المختلفة من الجسم.وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة تزيد قدرة البكتيريا المعوية على التكاثر، وفي ذات الوقت تكون بكتيريا الأمعاء التي تتكاثر بطريقة مثالية سببا في زيادة الرغبة في ممارسة الرياضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/4-أسباب-تعيق-التخلص-من-دهون-البطن-رغم-ممارسة-الرياضة-1062889768.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102044/54/1020445451_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_9cbb98df2d7034f6a8e387dec3d51097.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة
ما العلاقة بين نمو بكتيريا الأمعاء وزيادة الرغبة في ممارسة الرياضة
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية أن بكتيريا الأمعاء يمكن أن تسهم في زيادة الرغبة في أداء التمارين الرياضية لدى بعض الأشخاص.
ويقول الباحثون إنهم يعتقدون أن الأشخاص الرياضيين لديهم أمعاء سليمة بصورة أفضل من غيرهم وهو ما يعني أنهم يمتلكون صحة جيدة وقدرة أكبر على الهضم وحالة مزاجية أفضل من غيرهم، حسبما ذكر تقرير
عن الدراسة لموقع "إيفري دي هيلث".
وتحتوي الأمعاء على ما يعرف بـ "ميكروبين" وهي ميكروبات معوية تضم أعداد هائلة من البكتريا والميكروبات والكائنات الدقيقة التي تنمو داخل الأمعاء ويقوم بعضها بدور إيجابي يسهم في تسهيل عملية الهضم
وتنظيم عمل الجهاز المناعي والمساعدة في مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض، إضافة إلى دورها في تحسين الحالة المزاجية.
وتقول الدراسة إن التمارين الرياضية تمثل جزء من المعادلة الخاصة بعمل هذه الكائنات الدقيقة داخل أمعاء الإنسان.
ويقول الباحثون إن ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى مجموعة من التغيرات في جسم الإنسان تشمل وصول أكسجين أكبر للعقل عبر كمية أكبر من الدم وارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة تدفق الدم
عبر الأجزاء المختلفة من الجسم.
ويرى الباحثون أن هذه التغيرات تمثل ظروفا جيدا للبكتريا المعوية للتكاثر بكفاءة عالية، مشيرين إلى وجود علاقة بين ذلك وبين قدرة الجسم على ممارسة الرياضة.
وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية
بصورة منتظمة تزيد قدرة البكتيريا المعوية على التكاثر، وفي ذات الوقت تكون بكتيريا الأمعاء التي تتكاثر بطريقة مثالية سببا في زيادة الرغبة في ممارسة الرياضة.