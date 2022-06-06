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https://arabic.sputniknews.com/20220606/مجلس-نظارات-البجا-في-السودان-يعلن-إغلاق-الطريق-القومي-الرابط-بين-بورتسودان-والخرطوم-1063191672.html
مجلس نظارات البجا في السودان يعلن إغلاق الطريق القومي الرابط بين بورتسودان والخرطوم
مجلس نظارات البجا في السودان يعلن إغلاق الطريق القومي الرابط بين بورتسودان والخرطوم
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، اليوم الاثنين، "إغلاق الطريق القومي بورتسودان- الخرطوم". 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T18:58+0000
2022-06-06T18:59+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال المجلس، عبر صفحته على فيسبوك، إن "الطريق القومي بورتسودان الخرطوم مغلق بأمر شباب البجا"، دون المزيد من التفاصيل.وكان رئيس مجلس نظارت البجا والعموديات المُستقلة السوداني، محمد الأمين ترك، أعلن عن عزمه إغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس، في تحركاته الإقصائية.وقال ترك، إنه "لم تمض إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر".وأكد أنه لا فارق بين إبقاء الميناء مفتوحا أو غلقه، مبررا ذلك أن "شرق السودان لم يستفد لا من الموانئ ولا شركات التعدين التي يخرج منها ثمانين في المائة من ميزانية الدولة... بل ظلت كل هذه الأموال تذهب لجيوب بعض المسؤولين".وصرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في وقت سابق هذا الشهر، أن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فيجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".
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أخبار السودان اليوم

مجلس نظارات البجا في السودان يعلن إغلاق الطريق القومي الرابط بين بورتسودان والخرطوم

18:58 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 18:59 GMT 06.06.2022)
© AP Photo / Felipe Danaأعضاء فريق اللاجئين المشاركين في ألعاب "أولومبياد ريو-دي-جانيرو 2016" في البرازيل
أعضاء فريق اللاجئين المشاركين في ألعاب أولومبياد ريو-دي-جانيرو 2016 في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، اليوم الاثنين، "إغلاق الطريق القومي بورتسودان- الخرطوم".
وقال المجلس، عبر صفحته على فيسبوك، إن "الطريق القومي بورتسودان الخرطوم مغلق بأمر شباب البجا"، دون المزيد من التفاصيل.
وكان رئيس مجلس نظارت البجا والعموديات المُستقلة السوداني، محمد الأمين ترك، أعلن عن عزمه إغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس، في تحركاته الإقصائية.
وقال ترك، إنه "لم تمض إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر".
وأكد أنه لا فارق بين إبقاء الميناء مفتوحا أو غلقه، مبررا ذلك أن "شرق السودان لم يستفد لا من الموانئ ولا شركات التعدين التي يخرج منها ثمانين في المائة من ميزانية الدولة... بل ظلت كل هذه الأموال تذهب لجيوب بعض المسؤولين".
وصرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في وقت سابق هذا الشهر، أن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فيجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".
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