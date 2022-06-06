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https://arabic.sputniknews.com/20220606/محكمة-أسترالية-تغرم-غوغل-515-ألف-دولار-بتهمة-التشهير-1063164829.html
محكمة أسترالية تغرم غوغل 515 ألف دولار بتهمة التشهير
محكمة أسترالية تغرم غوغل 515 ألف دولار بتهمة التشهير
أمرت محكمة أسترالية، اليوم الاثنين، شركة غوغل بدفع 715 ألف دولار أسترالي (515 ألف دولار أمريكي) لصالح سياسي سابق على خلفية نشر مقطعي فيديو تشهيريين على موقع... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T09:25+0000
2022-06-06T09:25+0000
شركة غوغل
دعوى قضائية
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وكان جون باريلارو، نائب رئيس الوزراء السابق في ولاية نيو ساوث ويلز، قد رفع دعوى قضائية ضد غوغل والممثل الكوميدي جوردان شانكس في المحكمة الفيدرالية على خلفية مقطعي الفيديو، بحسب "أسوشيتدبرس".وخلص القاضي ستيفن راريس إلى أن باريلارو كان "مادة لحملة من العنصرية والإساءة والتشويه لا هوادة فيها، على يوتيوب" المنصة المملوكة لغوغل.وقال باريلارو خارج محكمة سيدني إنه شعر أن الحكم بمثابة "تبرئة" له.وأضاف: "أنا سعيد إنها نهاية الرحلة. يجب أن تكون إما شجاعا أو غبيا لمواجهة غوغل، وربما تجمع قليلا من الصفتين معا".ولم ترد غوغل على الفور على طلب للتعليق يوم الاثنين.وقال بول سفيلانز محامي المسؤول الأسترالي السابق إن باريلارو لم يكن ليرفع دعوى قضائية إذا كانت غوغل قد حذفت مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول في 2020، كما هو مطلوب في خطاب موجه في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام.
https://arabic.sputniknews.com/20210505/روسيا-تعتزم-تغريم-غوغل-وفيسبوك-أكثر-من-260-ألف-دولار-1048887520.html
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شركة غوغل, دعوى قضائية

محكمة أسترالية تغرم غوغل 515 ألف دولار بتهمة التشهير

09:25 GMT 06.06.2022
© REUTERS / Reuters Staffشعار شركة "غوغل" الأمريكية
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© REUTERS / Reuters Staff
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أمرت محكمة أسترالية، اليوم الاثنين، شركة غوغل بدفع 715 ألف دولار أسترالي (515 ألف دولار أمريكي) لصالح سياسي سابق على خلفية نشر مقطعي فيديو تشهيريين على موقع يوتيوب.
وكان جون باريلارو، نائب رئيس الوزراء السابق في ولاية نيو ساوث ويلز، قد رفع دعوى قضائية ضد غوغل والممثل الكوميدي جوردان شانكس في المحكمة الفيدرالية على خلفية مقطعي الفيديو، بحسب "أسوشيتدبرس".
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وخلص القاضي ستيفن راريس إلى أن باريلارو كان "مادة لحملة من العنصرية والإساءة والتشويه لا هوادة فيها، على يوتيوب" المنصة المملوكة لغوغل.
وقال باريلارو خارج محكمة سيدني إنه شعر أن الحكم بمثابة "تبرئة" له.
وأضاف: "أنا سعيد إنها نهاية الرحلة. يجب أن تكون إما شجاعا أو غبيا لمواجهة غوغل، وربما تجمع قليلا من الصفتين معا".
ولم ترد غوغل على الفور على طلب للتعليق يوم الاثنين.
وقال بول سفيلانز محامي المسؤول الأسترالي السابق إن باريلارو لم يكن ليرفع دعوى قضائية إذا كانت غوغل قد حذفت مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول في 2020، كما هو مطلوب في خطاب موجه في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام.
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