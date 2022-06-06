https://arabic.sputniknews.com/20220606/محكمة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-العليا-تبت-بمصير-المرتزقة-البريطانيين-اليوم-1063181866.html

محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية العليا تبت بمصير المرتزقة البريطانيين اليوم

محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية العليا تبت بمصير المرتزقة البريطانيين اليوم

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين: "اليوم ستعقد الجلسة الأولى للمحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية فيما يتعلق بالمرتزقة البريطانيين". 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T14:25+0000

2022-06-06T14:25+0000

2022-06-06T14:41+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

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وأشار بوشيلين على هواء قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الإثنين، إلى أنه "لا يستبعد صدور حكم إعدام بحق المرتزقة".ووصف بوشيلين الجرائم التي ارتكبها المرتزقة "بالشنيعة".وقال بوشيلين إن "طلب العدالة والقصاص تزايد في المجتمع أكثر من أي وقت مضى، وبالنسبة للنازيين الجدد، فلن أصنفهم بعيدا عن قوات الجيش الأوكراني التي ارتكبت بدورها فظائع ضد المدنيين، حيث لا يجب تجاهل جراءم الحرب التي ارتكبتها تشكيلات القوات الأوكرانية حيث أنها ليست أدنى شأننا مما ارتكبه النازيون الجدد". وفي نهاية أبريل، فتح مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية قضية جنائية ضد العديد من المرتزقة الأجانب، منهم مواطنان بريطانيان ومواطن مغربي.وفي نهاية مايو/ أيار، انتهى التحقيق في القضية المرفوعة ضد مجموعة مرتزقة من بريطانيا والمغرب.وأعلن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية، يوم أمس الأحد، انتهاء التحقيق وإحالة القضية الجنائية ضد المرتزق البريطاني أيدن أسلين إلى المحكمة، حيث ينتظر أن يواجه عقوبة الإعدام.وأعلن المكتب في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام": "انتهت دائرة التحقيق من التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزق أجنبي - المواطن البريطاني أيدن دانيال جون مارك أسلين ... مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب وبناء على أحكام القانون الجنائي الحالي وبناء على نتائج المحاكمة، قد يتم تسليط على المرتزق إجراء عقابي استثنائي- عقوبة الإعدام".وأضاف البيان أن التحقيق أثبت أنه شارك في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك مقابل مكافأة. تجدر الإشارة إلى أن القضية الجنائية أحيلت إلى المحكمة للنظر في أسسها الموضوعية والجلسة الأولى ستعقد قريبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/دونيتسك-من-المحتمل-أن-يواجه-المرتزقة-البريطانيون-والمغاربة-حكم-الإعدام-1062778048.html

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