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https://arabic.sputniknews.com/20220606/محكمة-عراقية-تقضي-بسجن-بريطاني-15-عاما-لإدانته-بتهريب-آثار-1063172731.html
محكمة عراقية تقضي بسجن بريطاني 15 عاما لإدانته بتهريب آثار
محكمة عراقية تقضي بسجن بريطاني 15 عاما لإدانته بتهريب آثار
قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بسجن بريطاني 15 عاما لإدانته بمحاولة تهريب قطع أثرية من البلاد، بينما برأت ألمانيّا تمت محاكمته في القضية ذاتها. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:00+0000
2022-06-06T12:00+0000
أخبار العراق اليوم
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وكانت السلطات العراقية قد أوقفت الرجلين وهما البريطاني جيمس فيتون (66 عاما) والألماني فولكار وولدمان (60 عاما) في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس الماضي.وعثرت السلطات في حقيبة فيتون على 10 قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار في أغلبها، بينما عثرت بحوزة وولدمان على قطعتين قال إن رفيقه في الرحلة السياحية سلمه إياهما.ومثل المتهمان أمام محكمة الكرخ في بغداد بالزي الأصفر الخاص بالسجناء في العراق، بحسب "فرانس برس".وبعد تقديم محاميي المتهمين دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، قرر القاضي أن فيتون مدان، بينما برأ وولدمان.وقال القاضي لدى إعلانه الحكم إن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها فيتون هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاما بسبب سن" المتهم.في تعليقه على الحكم، قال محامي فيتون ثائر مسعود: "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه"، معتبرا أنه "مشدد جدا".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/العراق-هيئة-الآثار-تطلب-تحويل-القصور-الرئاسية-إلى-متاحف-1061405557.html
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أخبار العراق اليوم

محكمة عراقية تقضي بسجن بريطاني 15 عاما لإدانته بتهريب آثار

12:00 GMT 06.06.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniأحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017
أحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بسجن بريطاني 15 عاما لإدانته بمحاولة تهريب قطع أثرية من البلاد، بينما برأت ألمانيّا تمت محاكمته في القضية ذاتها.
وكانت السلطات العراقية قد أوقفت الرجلين وهما البريطاني جيمس فيتون (66 عاما) والألماني فولكار وولدمان (60 عاما) في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس الماضي.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
العراق... هيئة الآثار تطلب تحويل القصور الرئاسية إلى متاحف
20 أبريل, 10:56 GMT
وعثرت السلطات في حقيبة فيتون على 10 قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار في أغلبها، بينما عثرت بحوزة وولدمان على قطعتين قال إن رفيقه في الرحلة السياحية سلمه إياهما.
ومثل المتهمان أمام محكمة الكرخ في بغداد بالزي الأصفر الخاص بالسجناء في العراق، بحسب "فرانس برس".
وبعد تقديم محاميي المتهمين دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، قرر القاضي أن فيتون مدان، بينما برأ وولدمان.
وقال القاضي لدى إعلانه الحكم إن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها فيتون هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاما بسبب سن" المتهم.
في تعليقه على الحكم، قال محامي فيتون ثائر مسعود: "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه"، معتبرا أنه "مشدد جدا".
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