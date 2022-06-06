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https://arabic.sputniknews.com/20220606/مصر-حذف-أي-مواطن-يقيم-خارج-البلاد-3-أشهر-من-الدعم-التمويني-1063177293.html
مصر... حذف أي مواطن يقيم خارج البلاد 3 أشهر من الدعم التمويني
مصر... حذف أي مواطن يقيم خارج البلاد 3 أشهر من الدعم التمويني
قال مستشار وزير التموين المصري لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، عمرو مدكور، إن الوزارة تحذف دوريا المواطنين المسافرين خارج مصر من منظومة الدعم التمويني. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:18+0000
2022-06-06T13:18+0000
مصر
اقتصاد
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وأوضح المسؤول المصري، يوم أمس الأحد، أن ذلك يتعلق بشكل خاص بأولئك الذين تتخطى مدة سفرهم في الخارج أكثر من 3 أشهر متواصلة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".وأضاف مستشار وزير التموين، أن هناك ميزة تتيحها الوزارة للمواطنين المسافرين خارج البلاد ممن تتخطى مدة سفرهم 3 أشهر متواصلة، وهي الأحقية في إضافتهم مرة أخرى للدعم التمويني حال عودتهم واستقرارهم في مصر.ولكن تشترط وزارة التموين في هذه الحالة، وفقا للمسؤول، أن يكون المواطن المسافر هو من أبلغ المكتب التمويني بطلب حذفه بنفسه من الدعم قبل ظروف السفر للخارج، أما في حالة عدم إبلاغه بالإقامة خارج مصر، فلا يمكنه استعادة الدعم مرة أخرى.وقال مدكور، إن الوزارة تفرق جيدا بين من يحذفون تلقائيا من الدعم إذا انطبقت عليهم شروط الاستبعاد، وبين باقي المواطنين الذين يطلبون الحذف بأنفسهم من التموين لظروف السفر أو لعدم استحقاقهم للدعم التمويني.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الحكومة-المصرية-توضح-حقيقة-إيقاف-معاشات-أصحاب-البطاقات-التقليدية-1063166723.html
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مصر, اقتصاد

مصر... حذف أي مواطن يقيم خارج البلاد 3 أشهر من الدعم التمويني

13:18 GMT 06.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyأزمة الخبز في مصر
أزمة الخبز في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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قال مستشار وزير التموين المصري لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، عمرو مدكور، إن الوزارة تحذف دوريا المواطنين المسافرين خارج مصر من منظومة الدعم التمويني.
وأوضح المسؤول المصري، يوم أمس الأحد، أن ذلك يتعلق بشكل خاص بأولئك الذين تتخطى مدة سفرهم في الخارج أكثر من 3 أشهر متواصلة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".
وأضاف مستشار وزير التموين، أن هناك ميزة تتيحها الوزارة للمواطنين المسافرين خارج البلاد ممن تتخطى مدة سفرهم 3 أشهر متواصلة، وهي الأحقية في إضافتهم مرة أخرى للدعم التمويني حال عودتهم واستقرارهم في مصر.
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الحكومة المصرية توضح حقيقة إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية
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ولكن تشترط وزارة التموين في هذه الحالة، وفقا للمسؤول، أن يكون المواطن المسافر هو من أبلغ المكتب التمويني بطلب حذفه بنفسه من الدعم قبل ظروف السفر للخارج، أما في حالة عدم إبلاغه بالإقامة خارج مصر، فلا يمكنه استعادة الدعم مرة أخرى.
وقال مدكور، إن الوزارة تفرق جيدا بين من يحذفون تلقائيا من الدعم إذا انطبقت عليهم شروط الاستبعاد، وبين باقي المواطنين الذين يطلبون الحذف بأنفسهم من التموين لظروف السفر أو لعدم استحقاقهم للدعم التمويني.
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