https://arabic.sputniknews.com/20220606/نائب-رئيس-مجلس-الفيدرالية-الروسي-يعلق-على-إغلاق-دول-أوروبية-مجالها-الجوي-أمام-طائرة-لافروف-1063150978.html
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على إغلاق دول أوروبية مجالها الجوي أمام طائرة لافروف
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على إغلاق دول أوروبية مجالها الجوي أمام طائرة لافروف
صرح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن رد فعل موسكو وبلغراد، على إغلاق المجال الجوي أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجب أن يكون... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:37+0000
2022-06-06T07:37+0000
2022-06-06T07:37+0000
روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وكتب كوساتشوف، في قناته على "تلغرام": " النهج الحالي، بالطبع، لا يتعلق بالطائرة، فهو موجه ضد روسيا كدولة وضد صربيا كدولة، آمل أن يكون رد الفعل مشتركا وشديدا للغاية، ليس فقط في شكل احتجاجات دبلوماسية، ولكن أيضا من خلال اتخاذ إجراءات جوابية ملموسة وعملية".وأشارت إلى "أنه كان من المفترض أن يصل الوفد الروسي إلى بلغراد لإجراء مفاوضات، لكن "دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أغلقت مجالها الجوي، وأي قناة اتصال أخرى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على إغلاق دول أوروبية مجالها الجوي أمام طائرة لافروف
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صرح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن رد فعل موسكو وبلغراد، على إغلاق المجال الجوي أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجب أن يكون مشتركا وشديدا للغاية.
موسكو-سبوتنيك. وكتب كوساتشوف، في قناته على "تلغرام": " النهج الحالي، بالطبع، لا يتعلق بالطائرة، فهو موجه ضد روسيا كدولة وضد صربيا كدولة، آمل أن يكون رد الفعل مشتركا وشديدا للغاية، ليس فقط في شكل احتجاجات دبلوماسية، ولكن أيضا من خلال اتخاذ إجراءات جوابية ملموسة وعملية".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم أمس الأحد، أن "الدول المحيطة بصربيا أغلقت مجالها الجوي وحالت دون عبور طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف، أجوائها وصولا إلى صربيا".
وأشارت إلى "أنه كان من المفترض أن يصل الوفد الروسي إلى بلغراد لإجراء مفاوضات، لكن "دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أغلقت مجالها الجوي، وأي قناة اتصال أخرى".