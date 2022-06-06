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https://arabic.sputniknews.com/20220606/هل-تؤدي-تدريبات-الناتو-وأسطول-البلطيق-الروسي-في-بحر-البلطيق-إلى-توتر-عسكري-في-المنطقة-1063173814.html
هل تؤدي تدريبات الناتو وأسطول البلطيق الروسي في بحر البلطيق إلى توتر عسكري في المنطقة؟
هل تؤدي تدريبات الناتو وأسطول البلطيق الروسي في بحر البلطيق إلى توتر عسكري في المنطقة؟
06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:18+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل تؤدي تدريبات الناتو وأسطول البلطيق الروسي في بحر البلطيق إلى توتر عسكري في المنطقة؟

12:18 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 06.06.2022)
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصور مناورات "الغرب-2017" بين روسيا وبيلاروسيا - سفن أسطول بحر البلطيق
 مناورات الغرب-2017 بين روسيا وبيلاروسيا - سفن أسطول بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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