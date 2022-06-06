https://arabic.sputniknews.com/20220606/هل-تؤدي-تدريبات-الناتو-وأسطول-البلطيق-الروسي-في-بحر-البلطيق-إلى-توتر-عسكري-في-المنطقة-1063173814.html
هل تؤدي تدريبات الناتو وأسطول البلطيق الروسي في بحر البلطيق إلى توتر عسكري في المنطقة؟
هل تؤدي تدريبات الناتو وأسطول البلطيق الروسي في بحر البلطيق إلى توتر عسكري في المنطقة؟
06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T12:18+0000
2022-06-06T12:18+0000
2022-06-06T12:20+0000
استطلاعات الرأي
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سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, опросы
هل تؤدي تدريبات الناتو وأسطول البلطيق الروسي في بحر البلطيق إلى توتر عسكري في المنطقة؟
12:18 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر