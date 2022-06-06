https://arabic.sputniknews.com/20220606/واشنطن-إغلاق-بعض-الدول-أجوائها-أمام-طائرة-وزير-الخارجية-الروسي-قرار-سيادي-1063193312.html

واشنطن: إغلاق بعض الدول أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي قرار سيادي

واشنطن: إغلاق بعض الدول أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي قرار سيادي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، إن قرار بعض الدول الأوروبية إغلاق أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T19:55+0000

2022-06-06T19:55+0000

2022-06-06T19:55+0000

العالم

روسيا

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وقال برايس خلال إفادة صحفية، إن قرار بعض الدول الأوروبية، بإغلاق أجوائها أمام طائرة لافروف أثناء توجهها إلى صربيا يظهر التزامها بتحميل موسكو مسؤولية الأزمة الأوكرانية.وأضاف "إنها تعكس التزام أوروبا بتحميل روسيا مسؤولية عدوانها غير المبرر وغير القانوني في أوكرانيا. ندعو صربيا إلى التركيز على هدفها المعلن للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مواءمة سياستها الخارجية والأمنية مع بقية أوروبا".يذكر أنه سبق وقامت الدول المجاورة لصربيا بإغلاق مجالها الجوي أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وفي هذا الصدد أعرب نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف عن أمله بأن يكون رد فعل روسيا وصربيا مشتركًا وشديداً للغاية، ليس فقط في شكل احتجاجات دبلوماسية، ولكن أيضًا في اتخاذ إجراءات جوابية محددة. "وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، البوم الإثنين، قرار عدد من دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا، بأنه غير معقول.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي: "ورد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، الكثير من الأسئلة حول "رد الفعل على القرارات غير المسبوقة التي اتخذها بعض أعضاء الناتو"، والتي "أعاقت تنفيذ الزيارة (إلى صربيا)".وأضاف: "بالطبع، شيء لا يُعقل، وأنا أتفهم الاهتمام الذي تبدونه في تقييمنا لهذه الأفعال المثيرة للاشمئزاز. لقد حُرمت دولة ذات سيادة من الحق في ممارسة سياستها الخارجية. وتم حظر الأنشطة الدولية لصربيا في الاتجاه الروسي".وكشفت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش يشرف شخصياً على إنجاز (لوجستيات) زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى صربيا يومي الـ6 والـ7 حزيران/ يونيو.واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إغلاق 3 دول أوروبية أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف، المتجهة إلى صربيا، قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا.وكانت صحيفة "فيتشرنيا نوفوستي" الصربية قد أفادت بأن قيادات بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، رفضت السماح لطائرة لافروف عبور أجوائها.

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