https://arabic.sputniknews.com/20220606/واشنطن-نرغب-في-الحفاظ-على-قنوات-اتصال-مع-روسيا-1063194608.html

واشنطن: نرغب في الحفاظ على قنوات اتصال مع روسيا

واشنطن: نرغب في الحفاظ على قنوات اتصال مع روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ترغب في الحفاظ على قنوات اتصال مع روسيا، خاصة في ظل التوتر المتزايد في... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T20:59+0000

2022-06-06T20:59+0000

2022-06-06T20:59+0000

العالم

روسيا

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وقال برايس خلال إفادة صحفية: نعتقد أن خطوط الاتصال والحوار مهمة دائما، لا سيما في أوقات التوتر المتزايد أو في حالة النزاع أو الحرب. نحن نريد الحفاظ على هذه القنوات".وأضاف برايس أن الولايات المتحدة لهذا السبب عارضت بشدة خطوات روسيا "غير المبررة" لتقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، على حد تعبيره.يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، تقود الولايات المتحدة حملة دولية لفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة ضد روسيا.وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية (الأثرياء) الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، توسيع قائمة الحظر لدخول الأراضي الروسية بحق مواطني الولايات المتحدة، بإدراج 61 شخصا آخرين، من بينهم وزيرة الطاقة جنيفر أومالي، ووزيرة الخزانة جانيت يلين.وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، وكذلك ممثلي مجال الأعمال، تم إدراج 61 مواطنًا أمريكيًا في قائمة الحظر من الدخول، من بينهم رؤساء الشركات الصناعية العسكرية الرائدة، والمنصات الإعلامية ووكالات التصنيف، وشركات بناء الطائرات والسفن".ومن بين من شملتهم القائمة: وزيرة الطاقة جنيفر أومالي، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومدير مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين، ومساعد الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية براين ديز، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي مايكل دونولين، وآخرين.هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الروسية-تعلن-توسيع-قائمة-الحظر-بحق-مواطني-الولايات-المتحدة-الممنوعين-من-الدخول-إلى-روسيا-1063190582.html

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