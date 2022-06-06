https://arabic.sputniknews.com/20220606/وزيرا-الخارجية-المصري-والأردني-يصلان-إلى-العراق-لإجراء-محادثات-1063163426.html
وزيرا الخارجية المصري والأردني يصلان إلى العراق لإجراء محادثات
وزيرا الخارجية المصري والأردني يصلان إلى العراق لإجراء محادثات
أعلنت وزارة الخارجية العراقية وصول وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:48+0000
2022-06-06T08:48+0000
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الصحاف إن وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وصلا، اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.وأوضح أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين.وأشار إلى أن حسين سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتوقع المتحدث باسم الخارجية العراقية أن يلتقي الوزيران بالرئاسات الثلاث.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/السفيرة-الأمريكية-في-بغداد-تلتقي-وزير-الخارجية-العراقي-وتؤكد-دعم-بلادها-للعراق-1063142716.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن
وزيرا الخارجية المصري والأردني يصلان إلى العراق لإجراء محادثات
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية وصول وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الصحاف إن وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وصلا، اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.
وأوضح أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين.
وأشار إلى أن حسين سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتوقع المتحدث باسم الخارجية العراقية أن يلتقي الوزيران بالرئاسات الثلاث.