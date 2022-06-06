https://arabic.sputniknews.com/20220606/وزيرة-الخارجية-الألمانية-توقف-السفير-الأوكراني-عند-حده-1063156355.html
وزيرة الخارجية الألمانية توقف السفير الأوكراني عند حده
وزيرة الخارجية الألمانية توقف السفير الأوكراني عند حده
رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن تلتقي بالسفير الأوكراني. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:06+0000
2022-06-06T08:06+0000
2022-06-06T08:06+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، أن بيربوك تنوي عقد لقاءات مع نظرائها الأجانب وليس السفراء.وأشار المصدر إلى أن بيربوك على اتصال مستمر مع نظيرها الأوكراني كوليبا.ومن جانبه صرح السفير الأوكراني لدى ألمانيا، ميلنيك، أنه يتمنى على وزيرة الخارجية الألمانية أن تجد وقتا للقائه.يجدر بالذكر أن السفير الأوكراني ما برح يلوم برلين على ترددها في توريد الأسلحة لكييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزيرة الخارجية الألمانية توقف السفير الأوكراني عند حده
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رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن تلتقي بالسفير الأوكراني.
وذكرت
صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، أن بيربوك تنوي عقد لقاءات مع نظرائها الأجانب وليس السفراء.
وأشار المصدر إلى أن بيربوك على اتصال مستمر مع نظيرها الأوكراني كوليبا.
ومن جانبه صرح السفير الأوكراني لدى ألمانيا، ميلنيك، أنه يتمنى على وزيرة الخارجية الألمانية أن تجد وقتا للقائه.
يجدر بالذكر أن السفير الأوكراني ما برح يلوم برلين على ترددها في توريد الأسلحة لكييف.