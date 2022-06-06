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https://arabic.sputniknews.com/20220606/وزيرة-الخارجية-الألمانية-توقف-السفير-الأوكراني-عند-حده-1063156355.html
وزيرة الخارجية الألمانية توقف السفير الأوكراني عند حده
وزيرة الخارجية الألمانية توقف السفير الأوكراني عند حده
رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن تلتقي بالسفير الأوكراني. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:06+0000
2022-06-06T08:06+0000
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وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، أن بيربوك تنوي عقد لقاءات مع نظرائها الأجانب وليس السفراء.وأشار المصدر إلى أن بيربوك على اتصال مستمر مع نظيرها الأوكراني كوليبا.ومن جانبه صرح السفير الأوكراني لدى ألمانيا، ميلنيك، أنه يتمنى على وزيرة الخارجية الألمانية أن تجد وقتا للقائه.يجدر بالذكر أن السفير الأوكراني ما برح يلوم برلين على ترددها في توريد الأسلحة لكييف.
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العالم

وزيرة الخارجية الألمانية توقف السفير الأوكراني عند حده

08:06 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن تلتقي بالسفير الأوكراني.
وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، أن بيربوك تنوي عقد لقاءات مع نظرائها الأجانب وليس السفراء.
وأشار المصدر إلى أن بيربوك على اتصال مستمر مع نظيرها الأوكراني كوليبا.
ومن جانبه صرح السفير الأوكراني لدى ألمانيا، ميلنيك، أنه يتمنى على وزيرة الخارجية الألمانية أن تجد وقتا للقائه.
يجدر بالذكر أن السفير الأوكراني ما برح يلوم برلين على ترددها في توريد الأسلحة لكييف.
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