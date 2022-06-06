https://arabic.sputniknews.com/20220606/وزير-النفط-السوري-بدء-الإنتاج-في-حقل-غاز-يكتنز-9-مليارات-متر-مكعب-صور-1063151505.html

وزير النفط السوري: بدء الإنتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليارات متر مكعب... صور

وزير النفط السوري: بدء الإنتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليارات متر مكعب... صور

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن إدخال بئر جديد للغاز الطبيعي في الإنتاج، وذلك بعد أقل من عام على اكتشافه في ريف حمص الشرقي، وسط البلاد. 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T08:26+0000

2022-06-06T08:26+0000

2022-06-06T08:26+0000

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ونجحت الفرق الفنية في وزارة النفط السورية بإدخال بئر (زملة المهر 1) للغاز الطبيعي في الخدمة بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف متر مكعب يومياً.ويعد البئر الذي يقع في ريف حمص الشرقي (40 كم غرب مدينة تدمر)، أول بئر للغاز الطبيعي يتم اكتشافه بعد الحرب الإرهابية التي عصفت بالبلاد عام 2011.وقال الوزير السوري إن إنتاج (زملة المهر 1) المقدر بنحو 250 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، ستساهم في تعزيز الاحتياجات المتنامية لقطاع الطاقة والكهرباء.وعبر وصلة جانبية بطول 2.7 كم، عملت وزارة النفط السورية بشكل إسعافي على ربط البئر (زملة المهر 1) إلى خط أنابيب (حقل الشاعر/ معمل إيبلا) بريف حمص الشرقي، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الخط الأساسي الذي يربط حقل (زملة المهر) مع حقل (شريفة) ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بطول 30 كم وقطر 10 إنش.وينقل أنبوب غاز (الشاعر) نحو 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى معمل معالجة (إيبلا) ومنه إلى محطات توليد الكهرباء، وقد اعتمدت وزارة النفط السورية خط الربط الإسعافي عبره، سعيا منها لضخ إنتاج (زملة المهر 1) ضمن الشبكة الوطنية وتوفير كميات جديدة من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء بأقصى سرعة ممكنة، تمهيدا للتخفيف من الأزمة المركبة التي تعانيها السوق السورية في ميدان حوامل الطاقة.وحول أزمة الطاقة التي تعانيها سوريا، أضاف وزير النفط السوري: "يعاني الشعب السوري بسبب سلوك الولايات المتحدة الأمريكية واحتلالها لمنابع النفط والغاز السورية"، واصفاً إياه بـ "السلوك العدواني الذي يمارس مباشرة على الشعب السوري ويحرمه من أبسط حقوقه في ثرواته".وأشار الوزير السوري إلى أن "مصادر الطاقة ومناطق إنتاج القمح أيضا تقع كلها تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي الذي يسرق حقوق السوريين، بما يخالف كل الأنظمة والأعراف الدولية"، منوها بأن "وضع بئر (زملة المهر 1) في الخدمة "كمن يشعل شمعة في الظلام"، لافتاً إلى أنه "خطوة سلسلة متلاحقة ستعزز وضع الطاقة في سوريا".وبحسب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، من المتوقع أن يزيد إنتاج هذا الحقل الجديد عن نصف مليون متر مكعب من الغاز حتى نهاية العام الحالي، فيما العمل جار لاستكمال استكشاف كامل إمكانيات حقل (زملة المهر).أول الحقول المكتشفة بعد الحربمن جهته، قال المهندس محمود ملاطو، رئيس مشروع (زملة المهر 1)، لوكالة "سبوتنيك": "تم اكتشاف الحقل نهاية العام 2021، وبفضل تضافر الجهود والورشات الفنية التي عملت على مدار الساعة، تم ربط بئر (زملة المهر1) مع خط غاز شريفة خلال 15 يوماً بظروف عمل صعبة".وبيّن ملاطو أن المشروع عبارة عن إنشاء محطة تجميع غاز ومعالجتها بشكل أولي ونقل الكمية إلى معمل إيبلا كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع بشكل كلي 90 يوماً.وتعرض قطاع النفط السوري لخسائر كبيرة، نتيجة قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بتدمير وسرقة العديد من الآبار، قبل هزيمته بالتعاون بين الجيشين السوري والروسي، في وقت ما يزال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يسيطر على أهم منابع النفط والغاز في الجزيرة السورية، بالتزامن مع حصار غربي على قطاع النفط، أثّر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية للشعب السوري.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/سوريا-تكتشف-حقلا-جديدا-للغاز-في-ريف-حمص-1056239871.html

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