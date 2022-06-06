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https://arabic.sputniknews.com/20220606/وفاة-صاحبة-أشهر-وجه-لمنتجات-الأطفال-عن-عمر-يناهز-95-عاما-1063170567.html
وفاة صاحبة أشهر وجه لمنتجات الأطفال عن عمر يناهز 95 عاما
وفاة صاحبة أشهر وجه لمنتجات الأطفال عن عمر يناهز 95 عاما
توفيت الأمريكية آن تيرنر كوك صاحبة أشهر وجه في منتجات الأطفال عن عمر يناهز 95 عاما. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T11:24+0000
2022-06-06T11:24+0000
طفلة
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وكتب موقع "Hegemonie News" عبر حسابه على موقع "تويتر": "توفيت آن تيرنر كوك، الصورة المشهورة عالميا لطفل غربر، الذي كان وجه طفله لسنوات عديدة صورة العلامة التجارية لشركة غربر لأغذية الأطفال في جميع أنحاء العالم، عن عمر يناهز 95 عاما".وكانت السيدة كوك هي الطفلة "غربر" ذات الحظ الأوفر، حيث فازت في مسابقة وطنية في عام 1928، والتي شهدت منذ ذلك الحين نسخ صورتها على بلايين الأواني من أغذية الأطفال وغيرها من الأشياء التي تباع في جميع أنحاء العالم.وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت "غيربر" تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقعت لجنة التحكيم “في حب وجه الطفلة” وأصروا على أن تظل كما رسما بالفحم.استفادت السيدة كوك، التي لم تتلق أية إتاوات مقابل استخدام صورته، من مبلغ 5000 دولار على مدار 90 عاما. هذا المبلغ – تسوية قبلتها من "غربر" في عام 1951، والذي ساعدها في تسديد الدفعة الأولى على منزلها الأول.
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طفلة, صورة, منوعات

وفاة صاحبة أشهر وجه لمنتجات الأطفال عن عمر يناهز 95 عاما

11:24 GMT 06.06.2022
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طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
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توفيت الأمريكية آن تيرنر كوك صاحبة أشهر وجه في منتجات الأطفال عن عمر يناهز 95 عاما.
وكتب موقع "Hegemonie News" عبر حسابه على موقع "تويتر": "توفيت آن تيرنر كوك، الصورة المشهورة عالميا لطفل غربر، الذي كان وجه طفله لسنوات عديدة صورة العلامة التجارية لشركة غربر لأغذية الأطفال في جميع أنحاء العالم، عن عمر يناهز 95 عاما".
وكانت السيدة كوك هي الطفلة "غربر" ذات الحظ الأوفر، حيث فازت في مسابقة وطنية في عام 1928، والتي شهدت منذ ذلك الحين نسخ صورتها على بلايين الأواني من أغذية الأطفال وغيرها من الأشياء التي تباع في جميع أنحاء العالم.
وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت "غيربر" تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقعت لجنة التحكيم “في حب وجه الطفلة” وأصروا على أن تظل كما رسما بالفحم.
استفادت السيدة كوك، التي لم تتلق أية إتاوات مقابل استخدام صورته، من مبلغ 5000 دولار على مدار 90 عاما. هذا المبلغ – تسوية قبلتها من "غربر" في عام 1951، والذي ساعدها في تسديد الدفعة الأولى على منزلها الأول.
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