https://arabic.sputniknews.com/20220606/وفد-تركي-في-الدوحة-لبحث-تأمين-بطولة-كأس-العالم-1063149431.html
وفد تركي في الدوحة لبحث تأمين بطولة كأس العالم
وفد تركي في الدوحة لبحث تأمين بطولة كأس العالم
أجرى وفد تركي في الدوحة مباحثات أمنية مع وفد قطري بشأن الاستعدادات المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:33+0000
2022-06-06T06:33+0000
2022-06-06T06:33+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وترأس الوفد القطري اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر، بحسب بيان لوزارة الداخلية القطرية.وقالت الوزارة إن "الوفد التركي ترأسه محترم إنجة، نائب وزير الداخلية التركي".وشملت المباحثات، التي أجريت الأحد، أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وفي الشهر الماضي، أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعبد العزيز الأنصاري، مباحثات بشأن تأمين المونديال عبر اتصال مرئي.في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف صويلو عن اعتزام أنقرة إرسال 3 آلاف شرطي للإسهام في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022
وفد تركي في الدوحة لبحث تأمين بطولة كأس العالم
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أجرى وفد تركي في الدوحة مباحثات أمنية مع وفد قطري بشأن الاستعدادات المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وترأس الوفد القطري اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر، بحسب بيان لوزارة الداخلية القطرية.
وقالت الوزارة إن "الوفد التركي ترأسه محترم إنجة، نائب وزير الداخلية التركي".
وشملت المباحثات، التي أجريت الأحد، أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر
، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي الشهر الماضي، أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعبد العزيز الأنصاري، مباحثات بشأن تأمين المونديال عبر اتصال مرئي.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف صويلو عن اعتزام أنقرة إرسال 3 آلاف شرطي للإسهام في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم.