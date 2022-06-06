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وفد تركي في الدوحة لبحث تأمين بطولة كأس العالم
وفد تركي في الدوحة لبحث تأمين بطولة كأس العالم
أجرى وفد تركي في الدوحة مباحثات أمنية مع وفد قطري بشأن الاستعدادات المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T06:33+0000
2022-06-06T06:33+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وترأس الوفد القطري اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر، بحسب بيان لوزارة الداخلية القطرية.وقالت الوزارة إن "الوفد التركي ترأسه محترم إنجة، نائب وزير الداخلية التركي".وشملت المباحثات، التي أجريت الأحد، أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وفي الشهر الماضي، أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعبد العزيز الأنصاري، مباحثات بشأن تأمين المونديال عبر اتصال مرئي.في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف صويلو عن اعتزام أنقرة إرسال 3 آلاف شرطي للإسهام في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم.
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بطولة كأس العالم 2022

وفد تركي في الدوحة لبحث تأمين بطولة كأس العالم

06:33 GMT 06.06.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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أجرى وفد تركي في الدوحة مباحثات أمنية مع وفد قطري بشأن الاستعدادات المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وترأس الوفد القطري اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر، بحسب بيان لوزارة الداخلية القطرية.
وقالت الوزارة إن "الوفد التركي ترأسه محترم إنجة، نائب وزير الداخلية التركي".
وشملت المباحثات، التي أجريت الأحد، أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي الشهر الماضي، أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعبد العزيز الأنصاري، مباحثات بشأن تأمين المونديال عبر اتصال مرئي.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف صويلو عن اعتزام أنقرة إرسال 3 آلاف شرطي للإسهام في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم.
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