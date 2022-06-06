https://arabic.sputniknews.com/20220606/وفد-من-إقليم-كردستان-يبحث-في-بغداد-الحقوق-الدستورية-للأكراد-1063153256.html
وفد من إقليم كردستان يبحث في بغداد الحقوق الدستورية للأكراد
وفد من إقليم كردستان يبحث في بغداد الحقوق الدستورية للأكراد
أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها ستبعث وفدا رسميا إلى العاصمة العراقية بغداد، لإجراء مباحثات حول الحقوق الدستورية للأكراد. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T08:21+0000
2022-06-06T08:21+0000
2022-06-06T08:21+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد، الاثنين، من أجل مواصلة المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية لشعب الإقليم.وأوضح البيان أن الوفد يتشكل من خالد شواني وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية، وأوميد صباح رئيس مجلس الوزراء.كما يضم الوفد عبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق في حكومة الإقليم، وخالد هادي شوشلي رئيس مجلس المراقبة المالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-يبحث-حصته-المائية-مع-إيران-وتركيا-1063150418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وفد من إقليم كردستان يبحث في بغداد الحقوق الدستورية للأكراد
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أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها ستبعث وفدا رسميا إلى العاصمة العراقية بغداد، لإجراء مباحثات حول الحقوق الدستورية للأكراد.
جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد، الاثنين، من أجل مواصلة المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية لشعب الإقليم.
وأوضح البيان أن الوفد يتشكل من خالد شواني وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية، وأوميد صباح رئيس مجلس الوزراء.
كما يضم الوفد عبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق في حكومة الإقليم، وخالد هادي شوشلي رئيس مجلس المراقبة المالية.