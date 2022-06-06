https://arabic.sputniknews.com/20220606/ياسمين-عبد-العزيز-تتهم-شقيقها-بالتخلي-عنها-1063194810.html
ياسمين عبد العزيز تتهم شقيقها بالتخلي عنها
ياسمين عبد العزيز تتهم شقيقها بالتخلي عنها
وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة توبيخ إلى شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، واتهمته بالتخلي عنها. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T21:24+0000
2022-06-06T21:24+0000
2022-06-06T21:24+0000
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وقالت ياسمين عبد العزيز لشقيقها في الرسالة، التي نشرتها على "انستغرام" إنه يجب عليه أن يشعر بالانتكاس، مضيفة: "بعت أختك وأخذت تمنها عربية مرسيدس".وكان وائل عبد العزيز قد وجه رسالة لشقيقته ياسمين عندما تعرضت لأزمة صحية عبر فيها عن تضامنه معها ووقوفه إلى جانبها وحثها على الصبر والاستعانة بالله، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الاثنين.يذكر أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة صحية كشفت عنها السبت الماضي، عندما نشرت صورتها داخل إحدى المستشفيات دون أن توضح تفاصيل عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يطلب-الدعاء-لوالده-1056945542.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر
ياسمين عبد العزيز تتهم شقيقها بالتخلي عنها
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وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة توبيخ إلى شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، واتهمته بالتخلي عنها.
وقالت ياسمين عبد العزيز لشقيقها في الرسالة، التي نشرتها على "انستغرام" إنه يجب عليه أن يشعر بالانتكاس، مضيفة: "بعت أختك وأخذت تمنها عربية مرسيدس".
وكان وائل عبد العزيز قد وجه رسالة لشقيقته ياسمين
عندما تعرضت لأزمة صحية عبر فيها عن تضامنه معها ووقوفه إلى جانبها وحثها على الصبر والاستعانة بالله، حسبما ذكر
موقع "مصراوي" المصري، اليوم الاثنين.
يذكر أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة صحية
كشفت عنها السبت الماضي، عندما نشرت صورتها داخل إحدى المستشفيات دون أن توضح تفاصيل عنها.