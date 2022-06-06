عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/ياسمين-عبد-العزيز-تتهم-شقيقها-بالتخلي-عنها-1063194810.html
ياسمين عبد العزيز تتهم شقيقها بالتخلي عنها
ياسمين عبد العزيز تتهم شقيقها بالتخلي عنها
وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة توبيخ إلى شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، واتهمته بالتخلي عنها. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T21:24+0000
2022-06-06T21:24+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048355529_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_b935c8a6b5a764f566c3dbd56bb83945.jpg
وقالت ياسمين عبد العزيز لشقيقها في الرسالة، التي نشرتها على "انستغرام" إنه يجب عليه أن يشعر بالانتكاس، مضيفة: "بعت أختك وأخذت تمنها عربية مرسيدس".وكان وائل عبد العزيز قد وجه رسالة لشقيقته ياسمين عندما تعرضت لأزمة صحية عبر فيها عن تضامنه معها ووقوفه إلى جانبها وحثها على الصبر والاستعانة بالله، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الاثنين.يذكر أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة صحية كشفت عنها السبت الماضي، عندما نشرت صورتها داخل إحدى المستشفيات دون أن توضح تفاصيل عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يطلب-الدعاء-لوالده-1056945542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048355529_134:0:1915:1336_1920x0_80_0_0_134a215cf49bc9cc5183abbc8a2f2f59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الفنانين في مصر

ياسمين عبد العزيز تتهم شقيقها بالتخلي عنها

21:24 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبرTelegram
وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة توبيخ إلى شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، واتهمته بالتخلي عنها.
وقالت ياسمين عبد العزيز لشقيقها في الرسالة، التي نشرتها على "انستغرام" إنه يجب عليه أن يشعر بالانتكاس، مضيفة: "بعت أختك وأخذت تمنها عربية مرسيدس".
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
شقيق ياسمين عبد العزيز يطلب الدعاء لوالده
24 يناير, 11:10 GMT
وكان وائل عبد العزيز قد وجه رسالة لشقيقته ياسمين عندما تعرضت لأزمة صحية عبر فيها عن تضامنه معها ووقوفه إلى جانبها وحثها على الصبر والاستعانة بالله، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الاثنين.
يذكر أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة صحية كشفت عنها السبت الماضي، عندما نشرت صورتها داخل إحدى المستشفيات دون أن توضح تفاصيل عنها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала